A munkaerőpiaci állítás is tipikus kettősség. A 444 összefoglalója szerint Kapitány egyetért azzal, hogy június 1-től ne lehessen unión kívüli, nem magyar munkavállalókat behozni, miközben »hazacsábítaná« a Nyugat-Európában élő magyarokat, és képezné az inaktív csoportokat. Csakhogy ez egyszerre három külön világ. A hazacsábítás nem szándéknyilatkozat kérdése, hanem bérszinté, lakhatásé, intézményi minőségé és perspektíváé, ezek nem fognak szintet lépni a nyár elejéig. Az inaktívak képzése szintén nem két hónap, hanem évek, és nagyon drága, ha komolyan vesszük. A harmadik elem – a munkaerőimport radikális korlátozása – viszont azonnali hatással lehet beruházásokra és termelésre ott, ahol tényleg nincs elég ember.

Ha mindent egyszerre húzunk meg, akkor vagy a növekedés sérül, vagy a programot kell felpuhítani. Ez nem „tökös döntés”, hanem fel nem vállalt trade-off.

És itt érünk vissza Kapitány személyéhez. A karrierje abban erős, amiben a Shell Mobility erős: globális retail, hálózat, menedzsment, ügyféloldali skálázás. A TISZA-nyilatkozatok viszont arról szólnak, amit a politikában mindenki szeret mondani: rend, tisztaság, több pénz az egészségügynek és oktatásnak, versenyképesebb energia, erősebb KKV-k. Csak épp ezek a mondatok akkor érnek valamit, ha mögéjük tesszük a költségvetést, a jogszabálylistát, a határidőket, és a konfliktuskezelést. Aki valóban kormányzásra készül, nem állhat meg ott, hogy »felszámoljuk a pazarlást« és »hazahozzuk az uniós pénzt«. Ez kommunikáció. Kormányzás az, amikor megmondod, mit vágsz ki, kitől veszed el, kinek adod oda, és mit csinálsz akkor, ha a külső környezet nem úgy alakul, ahogy a kampányvideóban.

A végén tegyük hozzá: Kapitányt az üzleti múltja önmagában nem menti fel a részletek alól. A »globális alelnök« cím nem varázspálca, és a Shellnél megszerzett üzletági menedzsmentrutin nem automatikus belépő egy ország irányításába. A magyar gazdaságpolitika valódi kérdései nem a színpadon dőlnek el, hanem a számokban: finanszírozás, ellátásbiztonság, beruházási környezet, és a szuverenitás ára. Ha a TISZA ezt tényleg komolyan gondolja, előbb-utóbb kénytelen lesz a szlogenekről átállni a mechanikára. Addig viszont Kapitány szerepe inkább egy jól eladható brand: bizalomkeltés a bizonytalanokra. Csakhogy országot nem branddel kormányoznak."