Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
01. 26.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 26.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza shell faktum magyar péter kapitány istván

Mit jelent, hogy valaki alelnök a Shellnél?

2026. január 26. 12:49

Megvizsgáltuk, hogy Kapitány pozíciója döntéshozói vagy végrehajtói volt-e, illetve karriertapasztalatai mennyiben képesítik arra, hogy gazdaságpolitikát alkosson, vagy szuverén módon határozza az energiastratégiát.

2026. január 26. 12:49
null
Vas Tamás (Faktum)
Faktum

„Kapitány István úgy kerül be a politikai térbe, mint »az év első nagy igazolása«: Magyar Péter bejelentése szerint ő vezeti a TISZA gazdaságfejlesztési és energetikai felkészülését a kormányzásra. A bemutatás lényege a tekintély: hosszú multinacionális karrier, »globális alelnök« titulus, nemzetközi rutin. Megvizsgáltuk, hogy Kapitány pozíciója döntéshozói vagy végrehajtói volt-e, illetve karriertapasztalatai mennyiben képesítik arra, hogy gazdaságpolitikát alkosson, vagy szuverén módon határozza az energiastratégiát. 

A multik titulusrendszerében kevésbé járatos közönségnek a »globális alelnök« úgy hangzik, mintha a Shellnél ő lett volna »a második ember«, az elnök helyettese, vagy legalábbis a vállalat tényleges irányítóinak szűk körében mozgott volna. A valóság ennél árnyaltabb: Kapitány tényleg magas pozícióban volt, de a titulus és a hatáskör típusa sokkal inkább egy óriási kiskereskedelmi–mobilitási üzletág vezetését jelenti, nem pedig egy állam működtetéséhez szükséges teljes kormányzati felelősség »próbafutását«. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Kezdjük a ténnyel, mert ez adja a kritika gerincét. Kapitány saját szakmai bemutatkozásai és iparági profiljai alapján több mint tíz éven át a Shell Mobility üzletágának Global Executive Vice Presidentje volt 2014 és 2024 között; az általa felügyelt hálózat nagyságrendje több tízezer töltőállomás (46 ezer feletti számot említenek), sok tucat ország, és a »retail« működés teljes világa: üzemanyag-kiskereskedelem, shop és kényelmi kereskedelem, partneri/franchise rendszer, árazási és promóciós logika, ügyfélélmény, és az elmúlt években az elektromos töltési láb felépítése. A magyar sajtóban is így jelenik meg: 37 év Shell után 2024-ben távozott, a saját bejelentése szerint július 1-jével adta át a feladatait. Ugyanezt az ívet erősíti több hazai bemutatkozó anyag is, például amikor 80 országban, 45 ezer helyszínen futó kiskereskedelmi működésről írnak a korábbi szerepével kapcsolatban. 

Ez tiszteletre méltó karrier. De a politikai üzenet szempontjából a kérdés nem ez, hanem az, hogy ebből mi fordítható át kormányzási programra,

 és mi az, ami csak jól hangzó díszlet. A Shellnél a siker mérőszámai alapvetően piaciak: nyereség, volumen, hálózati hatékonyság, egységköltség, beruházási megtérülés, márkahűség, kockázatkezelés a vállalati kereteken belül. Egy országban viszont a mérőszámok és korlátok egészen mások: költségvetési egyensúly, társadalmi feszültségek, geopolitika, ellátásbiztonság, jogrend és intézményrendszer, és az a kellemetlen körülmény, hogy »B-terv« nélkül néha naponta kell dönteni rossz opciók között.

 Itt nem az a fő kérdés, hogy mennyire jól fut a shop-forgalom, hanem hogy mi történik, ha egy döntésnek egyszerre van inflációs, foglalkoztatási, külkereskedelmi és szuverenitási ára.

Innen nézve különösen beszédes milyen a hatásköre és a vele együtt alelnöki pozícióban lévők száma a Shellnél. A nagyvállalati világban a Vice President / Executive Vice President nem egyetlen, ritka koronaékszer, hanem egy széles vezetői sáv: régiós és üzletági vezetők tucatjai viselhetnek VP/EVP rangot egyszerre. A Shell tényleges »csúcsvezetése« ezzel szemben a nyilvános Executive Committee, egy néhány fős testület, amelynek összetételét a cég publikálja; 2025 végén például kilenc név szerepel ezen a listán. Ráadásul maga a Shell is arról kommunikált, hogy a legfelső vezetői kör egyszerűsítésén dolgozik, és az Executive Committee szerepei és elnevezései változnak (például az EC üzleti vezetői »President« címre álltak át 2025-ben). Ez a szerkezeti kép már önmagában megmagyarázza: a »globális alelnök« magyar fordítása nem egyenlő azzal, hogy valaki a vállalat teljes irányításának legszűkebb grémiumában ül; inkább azt jelzi, hogy egy meghatározott üzletágban (jelen esetben a mobilitási–kiskereskedelmi láncban) nagyon magas szintű felelőssége volt. 

Persze 

egy ember hitelessége mellett a legfontosabb kérdés, hogy mit mond, mi a terve.

 A Magyar Péterrel közös beszélgetésében Kapitány a jelenlegi magyar gazdaságpolitika fő bajának a bizalomvesztést és a kiszámíthatatlanságot nevezte, és a TISZA fókuszába a jogbiztonságot, a KKV-k érdemi támogatását, a korrupció felszámolását, valamint az uniós források »hazahozatalát« tette; emellett tudásalapú fordulatot, oktatást, K+F-et, exportképes magyar KKV-kat emleget, az »összeszerelő üzem« modell helyett. Energetikában a rezsicsökkentés fenntartását mondják, az energiaszegénység felszámolását ígérik, példaként felmerül a tűzifa áfájának 5 százalékra csökkentése, az energiahatékonysági beruházások újraindítása, és a vállalati energiaárak »versenyképessé tétele«. Kiadási oldalon »állami pazarlás«, »propaganda és korrupció« visszavágásáról beszélnek, átcsoportosítással egészségügyre, oktatásra, bérlakásprogramokra; és elhangzik a politikailag jól csengő mondat is, hogy »nem azért fizetünk adót, hogy presztízsberuházásokat és a korrupciót finanszírozzuk«. 

Ezekkel két gond van. Az egyik szakmai: ez így még nem kormányzati program, hanem szlogenek halmaza. A másik politikai: a csomag központi eleme az EU-források »hazahozatala«, vagyis lényegében egy külső döntéshozói kör jóindulatára épített pénzügyi narratíva. Lehet erről álmodozni, csak közben az országot nem lehet úgy irányítani, hogy a költségvetési tér megnyitását egyetlen »majd felszabadul« típusú reményre tesszük fel. Az EU-források körüli vita nem pusztán technikai ügy; feltételek, politikai alkuk, jogértelmezések, és az európai intézményi logika hullámzása dönti el. Ha a »kulcs« tényleg az, hogy majd jön a pénz, akkor a kormányzás első hónapjai máris zsarolhatóvá válnak: bárki, aki a pénzcsapot fogja, közvetlen beleszólást nyerhet a belpolitikai mozgástérbe. 

Ez nem gazdaságfejlesztési vízió, hanem függőségi konstrukció.

 

Ezt is ajánljuk a témában

A »jogbiztonság« és »kiszámíthatóság« szintén olyan szavak, amelyeket ellenzékben könnyű kimondani, kormányon viszont az első válsághelyzet azonnal szétfeszíti. A tőke valóban szereti a kiszámíthatóságot – de ugyanígy szereti az infrastruktúrát, a munkaerő minőségét, a beszállítói bázist, az iparpolitikát, az energiaellátás biztonságát, és igen, a nemzeti érdek következetes képviseletét is. Ha a »kiszámíthatóság« valójában azt jelenti, hogy minden külső elvárást szó nélkül beépítünk, az nem stabilitás, hanem lemondás a szuverén döntésről. 

Egy kormányzati programnak ezért nem mantrákból, hanem mechanikákból kell állnia: melyik adóhoz nyúl, melyik támogatást hogyan alakítja át, milyen ütemben, és milyen tartalékokkal.

Az energetikai rész különösen árulkodó, mert itt ütközik a kampányszöveg a fizika és a számlák világával. Rezsicsökkentést fenntartani és közben energiaszegénységet felszámolni szép mondat, de a két cél között ott a kérdés: célzott támogatás lesz, vagy mindenkinek ugyanaz? Piaci ár + kompenzáció? Melyik jövedelmi decilisnek mennyi? Honnan van rá pénz? A tűzifa áfájának 5 százalékra csökkentése tipikus példája a »jól hangzó, de rendszerszinten kockázatos« intézkedésnek: rövid távon szociális gesztus, hosszabb távon viszont könnyen félreviszi az ösztönzőket (és nem is biztos, hogy a leginkább rászorulókhoz jut el arányosan). A »vállalati energiaárak versenyképessé tétele« pedig addig üres mondat, amíg nem mondják meg: hálózati díj, adó, beszerzési struktúra, hosszú távú szerződések, termelőkapacitások, tárolás, importútvonalak – pontosan mi változik? 

A Shell retail világa megszokta, hogy egy üzletágon belül optimalizál; egy ország energiarendszere viszont egyszerre geopolitika, infrastruktúra és társadalompolitika.

A munkaerőpiaci állítás is tipikus kettősség. A 444 összefoglalója szerint Kapitány egyetért azzal, hogy június 1-től ne lehessen unión kívüli, nem magyar munkavállalókat behozni, miközben »hazacsábítaná« a Nyugat-Európában élő magyarokat, és képezné az inaktív csoportokat. Csakhogy ez egyszerre három külön világ. A hazacsábítás nem szándéknyilatkozat kérdése, hanem bérszinté, lakhatásé, intézményi minőségé és perspektíváé, ezek nem fognak szintet lépni a nyár elejéig. Az inaktívak képzése szintén nem két hónap, hanem évek, és nagyon drága, ha komolyan vesszük. A harmadik elem – a munkaerőimport radikális korlátozása – viszont azonnali hatással lehet beruházásokra és termelésre ott, ahol tényleg nincs elég ember. 

Ha mindent egyszerre húzunk meg, akkor vagy a növekedés sérül, vagy a programot kell felpuhítani. Ez nem „tökös döntés”, hanem fel nem vállalt trade-off.

És itt érünk vissza Kapitány személyéhez. A karrierje abban erős, amiben a Shell Mobility erős: globális retail, hálózat, menedzsment, ügyféloldali skálázás. A TISZA-nyilatkozatok viszont arról szólnak, amit a politikában mindenki szeret mondani: rend, tisztaság, több pénz az egészségügynek és oktatásnak, versenyképesebb energia, erősebb KKV-k. Csak épp ezek a mondatok akkor érnek valamit, ha mögéjük tesszük a költségvetést, a jogszabálylistát, a határidőket, és a konfliktuskezelést. Aki valóban kormányzásra készül, nem állhat meg ott, hogy »felszámoljuk a pazarlást« és »hazahozzuk az uniós pénzt«. Ez kommunikáció. Kormányzás az, amikor megmondod, mit vágsz ki, kitől veszed el, kinek adod oda, és mit csinálsz akkor, ha a külső környezet nem úgy alakul, ahogy a kampányvideóban.

A végén tegyük hozzá: Kapitányt az üzleti múltja önmagában nem menti fel a részletek alól. A »globális alelnök« cím nem varázspálca, és a Shellnél megszerzett üzletági menedzsmentrutin nem automatikus belépő egy ország irányításába. A magyar gazdaságpolitika valódi kérdései nem a színpadon dőlnek el, hanem a számokban: finanszírozás, ellátásbiztonság, beruházási környezet, és a szuverenitás ára. Ha a TISZA ezt tényleg komolyan gondolja, előbb-utóbb kénytelen lesz a szlogenekről átállni a mechanikára. Addig viszont Kapitány szerepe inkább egy jól eladható brand: bizalomkeltés a bizonytalanokra. Csakhogy országot nem branddel kormányoznak."

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
machet
2026. január 26. 16:01
Azt hogy ellenség.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 26. 15:45
SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
1
0
angie1
•••
2026. január 26. 15:29 Szerkesztve
A cikk nagyon jól rávilágit, hogy mi a különbség a cégvezetés és országvezetés között. Kapitány mondataiból süt, hogy hülye a politikához, viszont a hatalmas egóját legyezgeti, hogy netán még miniszterelnök is lehet. Én a mondataiból azt vettem le, hogy ha ők nyernek, itt vihetik a haverok, ami az országban van, az energiaellátásra meg neki is csak a diverzifikáció hajtogatása volt a szokásos panel. De, hogy az mit takar, azt már nem fejtette ki!!! Nagyon észnél kell lenni és nem szabad a Ferrarit Trabantra cserélni!
Válasz erre
1
0
székelyszó
2026. január 26. 14:23
A cikk nagyon fontos összefüggéseket mutat meg. Horvát barátom szerint náluk is ismeretlen menedzsert küldtek kormányfőnek, meg is választották, hiszen csak az ellenfelét kellett szídni...Azóta a horvátoknál elszabadultak a dolgok, a nemzetközi tőke szivattyúzza ki a profitot, a horvát állampolgárok elszegényedése mellett...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!