Megszólalt a Médiaszövetség: mélyen elítélik az újságírók elleni támadásokat

Most aztán pisloghat Ruszin-Szendi Romulusz: immár az ügyészség térfelén pattog a labda
Teljesen elszabadult Kötcsén Magyar Péter embere.
Közleményükben felhívták a Magyar Újságírók Országos Szövetségének figyelmét is arra, hogy „tiltakozzanak a sajtószabadságot sárba tipró megnyilvánulások ellen”.
Közleményt adott ki a Magyar Nemzeti Médiaszövetség. A szervezet ebben hangsúlyozta,
növekvő aggodalommal figyeli, ahogy a hatalomra éhes baloldali politikusok újra és újra erőszakhoz folyamodnak, hogy elhallgattassák a nekik nem tetsző véleményeket”.
Kitértek arra is, hogy megdöbbentőnek tartják, hogy az utóbbi időben megszaporodtak a munkájukat végző sajtósokat ért atrocitások.
A kommünikét azzal folytatták, hogy „szövetségünk mindig is kiállt a sajtó, a kérdezés és a véleménynyilvánítás szabadsága mellett. Támogatásunkról biztosítottunk minden, a hivatása gyakorlása miatt megtámadott kollégát”.
A Magyar Nemzeti Médiaszövetség emlékeztetett: akkor is felemelték a szavukat, amikor „baloldali politikusok és híveik személyiségi jogukat megsértve listázták, munkájuk elvesztésével fenyegették, lökdösték, rugdosták munkájukat végző kollégáinkat. Így most sem fognak hallgatni” – húzták alá.
Kijelentették: addig mondják, amíg meg nem értik:
a kérdésekre válaszolni kell, nem pedig erőszakkal elhallgattatni az újságírókat”.
Majd felhívták valamennyi „jóérzésű kollégájuk” és a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) a figyelmét is az ügyre, hogy „tiltakozzanak a sajtószabadságot sárba tipró megnyilvánulások ellen és álljanak ki a megtámadott kollégák mellett” – zárták a közleményt.
A Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a Tisza Párt váci képviselőjelöltje és stábja támadt rá a Vác Online újságírójára, amikor kérdéseket próbált feltenni neki. A stáb tájékoztatása szerint a képviselőjelölt válaszadás helyett
megfogta és eltakarta a kamera objektívjét, megfogta és rángatta a felvevőt, miközben az őt kísérő aktivisták fenyegetően, megfélemlítően viselkedtek és lökdösték a hatvanéves operatőrt”
– idézték fel a történteket.
A pártaktivisták és a média munkatársai közötti szóváltás, illetve fizikai kontaktus miatt a stáb a rendőrség segítségét kérte.
A lap arra is emlékeztetett, hogy néhány nappal később Magyar Péter előállt egy olyan történettel, miszerint Rádon jelöltjüket, Szimon Renátát megtámadták „Orbán janicsárjai”.
Bohár Dániel, a Megafon riportere azonban rámutatott, hogy a történet hamar megbicsaklott, ugyanis Rád polgármestere is megszólalt, és közölte: senkit nem támadtak meg a településen, főleg nem Szimon Renátát, aki ott sem volt, csak jóval később érkezett. A Vác Online pedig arra is kitért cikkében, hogy az érintett, Szimon Renáta is cáfolta a rendőrségnek tett vallomásában, hogy bántalmazás érte volna.
