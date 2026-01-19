Megszólalt a Médiaszövetség: mélyen elítélik az újságírók elleni támadásokat

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség emlékeztetett: akkor is felemelték a szavukat, amikor „baloldali politikusok és híveik személyiségi jogukat megsértve listázták, munkájuk elvesztésével fenyegették, lökdösték, rugdosták munkájukat végző kollégáinkat. Így most sem fognak hallgatni” – húzták alá.

Kijelentették: addig mondják, amíg meg nem értik:

a kérdésekre válaszolni kell, nem pedig erőszakkal elhallgattatni az újságírókat”.

Majd felhívták valamennyi „jóérzésű kollégájuk” és a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) a figyelmét is az ügyre, hogy „tiltakozzanak a sajtószabadságot sárba tipró megnyilvánulások ellen és álljanak ki a megtámadott kollégák mellett” – zárták a közleményt.