tisza párt magyar péter múosz újságíró szövetség

Megszólalt a Médiaszövetség: mélyen elítélik az újságírók elleni támadásokat

2026. január 19. 18:37

Közleményükben felhívták a Magyar Újságírók Országos Szövetségének figyelmét is arra, hogy „tiltakozzanak a sajtószabadságot sárba tipró megnyilvánulások ellen”.

2026. január 19. 18:37
null

Közleményt adott ki a Magyar Nemzeti Médiaszövetség. A szervezet ebben hangsúlyozta, 

növekvő aggodalommal figyeli, ahogy a hatalomra éhes baloldali politikusok újra és újra erőszakhoz folyamodnak, hogy elhallgattassák a nekik nem tetsző véleményeket”.

Kitértek arra is, hogy megdöbbentőnek tartják, hogy az utóbbi időben megszaporodtak a munkájukat végző sajtósokat ért atrocitások.

A kommünikét azzal folytatták, hogy „szövetségünk mindig is kiállt a sajtó, a kérdezés és a véleménynyilvánítás szabadsága mellett. Támogatásunkról biztosítottunk minden, a hivatása gyakorlása miatt megtámadott kollégát”.

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség emlékeztetett: akkor is felemelték a szavukat, amikor „baloldali politikusok és híveik személyiségi jogukat megsértve listázták, munkájuk elvesztésével fenyegették, lökdösték, rugdosták munkájukat végző kollégáinkat. Így most sem fognak hallgatni” – húzták alá.

Kijelentették: addig mondják, amíg meg nem értik: 

a kérdésekre válaszolni kell, nem pedig erőszakkal elhallgattatni az újságírókat”. 

Majd felhívták valamennyi „jóérzésű kollégájuk” és a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) a figyelmét is az ügyre, hogy „tiltakozzanak a sajtószabadságot sárba tipró megnyilvánulások ellen és álljanak ki a megtámadott kollégák mellett” – zárták a közleményt.

A Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a Tisza Párt váci képviselőjelöltje és stábja támadt rá a Vác Online újságírójára, amikor kérdéseket próbált feltenni neki. A stáb tájékoztatása szerint a képviselőjelölt válaszadás helyett

megfogta és eltakarta a kamera objektívjét, megfogta és rángatta a felvevőt, miközben az őt kísérő aktivisták fenyegetően, megfélemlítően viselkedtek és lökdösték a hatvanéves operatőrt” 

– idézték fel a történteket.

A pártaktivisták és a média munkatársai közötti szóváltás, illetve fizikai kontaktus miatt a stáb a rendőrség segítségét kérte.

A lap arra is emlékeztetett, hogy néhány nappal később Magyar Péter előállt egy olyan történettel, miszerint Rádon jelöltjüket, Szimon Renátát megtámadták „Orbán janicsárjai”.

Bohár Dániel, a Megafon riportere azonban rámutatott, hogy a történet hamar megbicsaklott, ugyanis Rád polgármestere is megszólalt, és közölte: senkit nem támadtak meg a településen, főleg nem Szimon Renátát, aki ott sem volt, csak jóval később érkezett. A Vác Online pedig arra is kitért cikkében, hogy az érintett, Szimon Renáta is cáfolta a rendőrségnek tett vallomásában, hogy bántalmazás érte volna.

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

