„Már ácsolják a színpadot…” – kíméletlenül kiosztotta a Fővárosi Közgyűlést a Fidesz képviselője

már ácsolják a színpadot, hogy a Tisza Pártnak ne kelljen megnyilvánulnia fontos kérdésekben.

Szécsényi szerint sem a háborúval kapcsolatban, sem más fontos kérdésekben nem kell így reagálnia a Tiszának. Az ellenzéki párt képviselője, Bujdosó Andrea erre úgy reagált, hogy szégyenletes volt már a felvetés is.

Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz-KDNP) szerint ugyanakkor a szégyen inkább a Tiszára vonatkozik, hiszen ők hozták be a közgyűlésbe az országos politikát. Mint fogalmazott: szerinte abszolút közérdek, hogy a főváros „brüsszeli lobbistája”, Jávor Benedek mire kap pénzt.

Szepesfalvy Anna (Fidesz-KDNP) szerint sem kellene elbújnia a Tiszának a vita elől és „bebújni a főpolgármester szoknyája mögé”, hanem le kellene folytatni. Ezután természetesen a Karácsony vezette többség levetette a kormánypártok javaslatait a napirendről és felsorakoztak a Tisza mögé.