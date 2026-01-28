„Már ácsolják a színpadot…” – kíméletlenül kiosztotta a Fővárosi Közgyűlést a Fidesz képviselője

Ultimátumot küldtek Budapestre: valljanak színt Karácsony Gergelyék!
2026-ban is összeülnek a budapesti döntéshozók, hogy megvitassák a főváros ügyeit. Politikai szócsatározások is várhatóak a Fővárosi Közgyűlés januári ülésén.
A Fővárosi Közgyűlésben csapott össze a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt.
Heves szócsatával kezdődött szerdán a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése. Már rögtön az ülés elején összecsapott a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt, miután utóbbi frakcióvezetője le akart vetetni a napirendről több kormánypárti javaslatot is.
Ezek között volt az is, amelyben arról lett volna szó, hogy a háborúpárti politikai döntések jelentős pénzügyi terheket rónak a fővárosra, veszélyeztetik a közszolgáltatások biztonságát, és közvetlen hatással vannak a budapesti családok megélhetésére. A javaslat részleteiről itt írtunk részletesebben.
Szécsényi Dániel, a Fidesz-KDNP képviselője cirkusznak nevezte, hogy Karácsony Gergely vezetésével az ellenzéki képviselők beálltak a Tisza Párt mögé. Mint fogalmazott:
már ácsolják a színpadot, hogy a Tisza Pártnak ne kelljen megnyilvánulnia fontos kérdésekben.
Szécsényi szerint sem a háborúval kapcsolatban, sem más fontos kérdésekben nem kell így reagálnia a Tiszának. Az ellenzéki párt képviselője, Bujdosó Andrea erre úgy reagált, hogy szégyenletes volt már a felvetés is.
Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz-KDNP) szerint ugyanakkor a szégyen inkább a Tiszára vonatkozik, hiszen ők hozták be a közgyűlésbe az országos politikát. Mint fogalmazott: szerinte abszolút közérdek, hogy a főváros „brüsszeli lobbistája”, Jávor Benedek mire kap pénzt.
Szepesfalvy Anna (Fidesz-KDNP) szerint sem kellene elbújnia a Tiszának a vita elől és „bebújni a főpolgármester szoknyája mögé”, hanem le kellene folytatni. Ezután természetesen a Karácsony vezette többség levetette a kormánypártok javaslatait a napirendről és felsorakoztak a Tisza mögé.
