Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 28.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 28.
szerda
Rendkívüli!

Most érkezett: Ukrajna azonnal bekérette a magyar nagykövetet

Hírek
Vélemények
Hetilap
fővárosi közgyűlés tisza párt fidesz karácsony gergely

„Már ácsolják a színpadot…” – kíméletlenül kiosztotta a Fővárosi Közgyűlést a Fidesz képviselője

2026. január 28. 11:42

A Fővárosi Közgyűlésben csapott össze a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt.

2026. január 28. 11:42
null

Heves szócsatával kezdődött szerdán a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése. Már rögtön az ülés elején összecsapott a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt, miután utóbbi frakcióvezetője le akart vetetni a napirendről több kormánypárti javaslatot is. 

Ezek között volt az is, amelyben arról lett volna szó, hogy a háborúpárti politikai döntések jelentős pénzügyi terheket rónak a fővárosra, veszélyeztetik a közszolgáltatások biztonságát, és közvetlen hatással vannak a budapesti családok megélhetésére. A javaslat részleteiről itt írtunk részletesebben. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Szécsényi Dániel, a Fidesz-KDNP képviselője cirkusznak nevezte, hogy Karácsony Gergely vezetésével az ellenzéki képviselők beálltak a Tisza Párt mögé. Mint fogalmazott: 

már ácsolják a színpadot, hogy a Tisza Pártnak ne kelljen megnyilvánulnia fontos kérdésekben.

Szécsényi szerint sem a háborúval kapcsolatban, sem más fontos kérdésekben nem kell így reagálnia a Tiszának. Az ellenzéki párt képviselője, Bujdosó Andrea erre úgy reagált, hogy szégyenletes volt már a felvetés is. 

Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz-KDNP) szerint ugyanakkor a szégyen inkább a Tiszára vonatkozik, hiszen ők hozták be a közgyűlésbe az országos politikát. Mint fogalmazott: szerinte abszolút közérdek, hogy a főváros „brüsszeli lobbistája”, Jávor Benedek mire kap pénzt. 

Szepesfalvy Anna (Fidesz-KDNP) szerint sem kellene elbújnia a Tiszának a vita elől és „bebújni a főpolgármester szoknyája mögé”, hanem le kellene folytatni. Ezután természetesen a Karácsony vezette többség levetette a kormánypártok javaslatait a napirendről és felsorakoztak a Tisza mögé. 

 

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!