Itt az újabb botrány: Magyar Péter nem ítélte el Ukrajna magyarellenes döntését, a kőolajvezeték leállítását

Magyar Péter nem tud nemet mondani Ukrajnának

A fideszes politikus ezután üzenetet is megfogalmazott a Tisza Párt elnökének. „Peti! Ezek szerint neked rendben van, ha Ukrajna veszélyezteti a magyar emberek ellátását, és az is rendben van, ha az ukránok kárt okoznak a magyar gazdaságnak, a családoknak és vállalkozásoknak. Mondom én, te nem tudsz nemet mondani, se egy drogos bulira, se az ukránoknak a kőolajvezeték leállítására. Semmire.

Összejátszol az ukránokkal, mert nem tanultál bukott baloldali elődeid hibájából, akik ugyanígy azt gondolták, ha rossz a magyaroknak, talán megnyerhetik a választást.

Aztán tudod mi lett a vége. Te, szégyentelen, kétszínű alak” – emlékeztette Magyar Pétert Kocsis Máté.