Tisza Párt kocsis máté fidesz Magyar Péter Barátság kőolajvezeték ukrajna

Itt az újabb botrány: Magyar Péter nem ítélte el Ukrajna magyarellenes döntését, a kőolajvezeték leállítását

2026. február 22. 07:03

„Peti! Ezek szerint neked rendben van, ha Ukrajna veszélyezteti a magyar emberek ellátását” – üzent a Tisza-vezérnek Kocsis Máté.

2026. február 22. 07:03
null

„Magyar Péternek nincs baja az ukrán zsarolással – írta Kocsis Máté Facebook-bejegyzésében. A Fidesz frakcióvezetője ezután kiemelte,

a Tisza-vezér újságírói kérdésre a Tisza elnöke még véletlenül sem ítélte el Ukrajna magyarellenes döntését, a kőolajvezeték leállítását.

(Pár napja a Mandiner is kérdésekkel fordult a témában a párt sajtóosztályához, melyekre azóta sem érkezett válasz – szerk.).

Kocsis leszögezte: ez lett a müncheni háborús fórum eredménye, amin Magyar részt vett egy hete. 

Magyar Péter nem tud nemet mondani Ukrajnának

A fideszes politikus ezután üzenetet is megfogalmazott a Tisza Párt elnökének. „Peti! Ezek szerint neked rendben van, ha Ukrajna veszélyezteti a magyar emberek ellátását, és az is rendben van, ha az ukránok kárt okoznak a magyar gazdaságnak, a családoknak és vállalkozásoknak. Mondom én, te nem tudsz nemet mondani, se egy drogos bulira, se az ukránoknak a kőolajvezeték leállítására. Semmire. 

Összejátszol az ukránokkal, mert nem tanultál bukott baloldali elődeid hibájából, akik ugyanígy azt gondolták, ha rossz a magyaroknak, talán megnyerhetik a választást. 

Aztán tudod mi lett a vége. Te, szégyentelen, kétszínű alak” – emlékeztette Magyar Pétert Kocsis Máté. 

***

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP 

