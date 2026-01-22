Ezt pedig csak egy tapasztalt, kipróbált kormány tudja elérni.
2026. január 22. 09:24
„Orbán Viktor miniszterelnök már több, mint egy évtizede figyelmeztet arra, hogy a jelenlegi, liberális világrend összedőlőben van és a helyét hamarosan valami más veszi át.
Akik esetleg eddig kételkedtek a kormányfő szavainak valóságtartalmában, az év első heteiben meggyőződhettek róla, hogy bizony felbomlóban van az a rendszer, amelyet eddig megszokhattunk. A venezuelai katonai beavatkozás, a Grönland körül kialakult helyzet, vagy épp az iráni tömegtüntetések jól mutatják, hogy a világ sokkal gyorsabban változik, mint valaha.
Azt is egyre inkább láthatjuk, hogy az eddig ismert nemzetközi jog és nemzetközi intézményrendszer felbomlóban van és helyét valami új veszi át.
Jól mutatja ezt a Trump által kezdeményezett Béketanács is, amely jóval többről szól, mint a gázai helyzet rendezéséről. Az amerikai elnök ugyanis egy új szabályok szerint működő világszervezetet hozna létre, amelybe meghívta a világ legbefolyásosabb szereplőit, köztük a kínai és az orosz elnököt, valamint több Uniós ország miniszterelnökét vagy államfőjét. Az új szervezet egyértelműen az ENSZ alternatívája kíván lenni, ezzel is jelezve, hogy vége a második világháború után kialakított, liberális világrendnek, valamint a hozzá kapcsolódó intézmény- és jogrendszernek.
Trump és Amerika pedig a változások élére állt, ami szintén nem véletlen. Washingtonban is érzik, hogy ez az utolsó pillanat, amikor még magukhoz ragadhatják a kezdeményezést.”