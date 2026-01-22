„Orbán Viktor miniszterelnök már több, mint egy évtizede figyelmeztet arra, hogy a jelenlegi, liberális világrend összedőlőben van és a helyét hamarosan valami más veszi át.

Akik esetleg eddig kételkedtek a kormányfő szavainak valóságtartalmában, az év első heteiben meggyőződhettek róla, hogy bizony felbomlóban van az a rendszer, amelyet eddig megszokhattunk. A venezuelai katonai beavatkozás, a Grönland körül kialakult helyzet, vagy épp az iráni tömegtüntetések jól mutatják, hogy a világ sokkal gyorsabban változik, mint valaha.