01. 21.
szerda
mszp csepel Tisza Párt magyar péter lázár jános lázárinfó fidesz társelnök

Lázár János egy mondattal semmisítette meg Magyar Péteréket (VIDEÓ)

2026. január 20. 20:10

A csepeli Lázárinfón Komjáthi Imre, az MSZP társelnöke is megjelent.

2026. január 20. 20:10
null

Csepelen folytatódott a Lázárinfó, ami meglepő forudlatokat is tartogatott. Ugyanis a helyszínen megjelent Komjáthi Imre, az MSZP társelnöke.

Komjáthi arra volt kíváncsi, hogy az építési és közlekedési miniszter tartja-e azt a mondatát, hogy „a Fidesznek még a hazugságai is jobbak, mint a Tiszának. Lázár János erre frappáns, egymondatos választ adott, ami úgy hangzott,

Mi mindenben jobbak vagyunk, mint a Tisza!”

A jelenetet alább tekintheti meg:

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

Összesen 3 komment

csigabus
2026. január 21. 12:45
Mit keresett ott Imike? Van még pártja?
Válasz erre
0
0
blackorion
2026. január 20. 22:21
Lázárt se a szerénységéért szeretjük. Mondjuk az eszéért sem :D
Válasz erre
0
14
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!