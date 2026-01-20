Lázár János egy mondattal semmisítette meg Magyar Péteréket (VIDEÓ)

Magyar Péter megjelent a munkahelyén és ordas nagyot tévedett: Magyarország sose támogatta a Mercosur-megállapodást
A Tisza-vezér azon állításába is jócskán bele lehet kötni, hogy pártja eddig kiállt a magyar gazdák érdekei mellett.
A csepeli Lázárinfón Komjáthi Imre, az MSZP társelnöke is megjelent.
Csepelen folytatódott a Lázárinfó, ami meglepő forudlatokat is tartogatott. Ugyanis a helyszínen megjelent Komjáthi Imre, az MSZP társelnöke.
Komjáthi arra volt kíváncsi, hogy az építési és közlekedési miniszter tartja-e azt a mondatát, hogy „a Fidesznek még a hazugságai is jobbak, mint a Tiszának”. Lázár János erre frappáns, egymondatos választ adott, ami úgy hangzott,
Mi mindenben jobbak vagyunk, mint a Tisza!”
A jelenetet alább tekintheti meg:
