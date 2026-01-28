Ft
Most érkezett: Ukrajna azonnal bekérette a magyar nagykövetet

Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza magyar péter szentkirályi alexandra fidesz kutatás

Kiszivárgott a Tisza belsős közvélemény-kutatása – Magyar Péterék már tudják az igazságot (VIDEÓ)

2026. január 28. 12:04

Már a Tisza Párt belsős mérése is jelentős Fidesz-előnyt jelez.

2026. január 28. 12:04
null

Kedvezőtlen adatok kerültek nyilvánosságra, a Tisza Párt kaposvári választókerületben készült belső felmérésből. A kiszivárgott mérés jelentős Fidesz-előnyt jelez, ami Szentkirályi Alexandra szerint egyértelműen cáfolja az ellenzéki párt által korábban kommunikált közvélemény-kutatási eredményeket.

A Fidesz fővárosi elnöke közösségi oldalán reagált a hírekre. „Ez aztán a lebukás” – írta, miután megismerte a Tisza Párt Somogy 01-es választókerületére vonatkozó belső mérését. A januárban készült kutatás adatai hétfőn kerültek nyilvánosságra, és komoly különbséget mutatnak a kormánypártok javára:

 míg a Fidesz–KDNP jelöltje 44,7 százalékos támogatottságon áll, addig a Tisza Párt jelöltje mindössze 29,2 százalékot ér el.

Szentkirályi Alexandra szerint ezek a számok világosan mutatják, hogy a Tisza Párt vezetése is tisztában van a valós politikai erőviszonyokkal. Ennek alátámasztására idézte korábbi álláspontját is, miszerint „a megrendelt közvélemény-kutatásaik abszolút nem valósak, és ők is tudják, hogy torzítják a valóságot.”

Szentkirályi Alexandra ezzel szemben a Magyar Társadalomkutató legfrissebb országos felmérésére hívta fel a figyelmet, amely szerint az új év nem hozott érdemi elmozdulást a pártok támogatottságában. Az aktív szavazó pártválasztók körében továbbra is a Fidesz–KDNP vezet 51 százalékkal, stabil előnyt tartva fent. A Tisza Párt támogatottsága 41 százalékon áll, ami csupán kisebb változást jelent, elsősorban a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt rovására, ugyanakkor a kormánypártokhoz képest meglévő lemaradás továbbra is számottevő.

A kutatás szerint a Mi Hazánk Mozgalom megőrizte harmadik helyét, így egy most vasárnap tartott országgyűlési választáson három párt jutna be a parlamentbe. A közvélemény-kutató értékelése alapján az elmúlt három hónap politikai eseményei összességében a kormánypártok pozícióit erősítették.

Szentkirályi Alexandra bejegyzésében éles kritikával illette a Tisza Pártot és az őket támogató elemzőket is: „Magyar Péterék tehát a balos közvélemény-kutatókkal karöltve, szemrebbenés nélkül a magyar emberek szemébe hazudnak. Ezért is: a Fidesz a biztos választás!”

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

