Kiszivárgott a Tisza belsős közvélemény-kutatása – Magyar Péterék már tudják az igazságot (VIDEÓ)

Kedvezőtlen adatok kerültek nyilvánosságra, a Tisza Párt kaposvári választókerületben készült belső felmérésből. A kiszivárgott mérés jelentős Fidesz-előnyt jelez, ami Szentkirályi Alexandra szerint egyértelműen cáfolja az ellenzéki párt által korábban kommunikált közvélemény-kutatási eredményeket.

A Fidesz fővárosi elnöke közösségi oldalán reagált a hírekre. „Ez aztán a lebukás” – írta, miután megismerte a Tisza Párt Somogy 01-es választókerületére vonatkozó belső mérését. A januárban készült kutatás adatai hétfőn kerültek nyilvánosságra, és komoly különbséget mutatnak a kormánypártok javára: