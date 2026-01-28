Kiszivárgott a Tisza belsős közvélemény-kutatása – Magyar Péterék már tudják az igazságot (VIDEÓ)

Grafikonon mutatjuk: így áll a Fidesz és a Tisza a legfrissebb közvélemény-kutatásokban
A Mestertervben a legfrissebb számokat elemeztük ki.
Már a Tisza Párt belsős mérése is jelentős Fidesz-előnyt jelez.
Kedvezőtlen adatok kerültek nyilvánosságra, a Tisza Párt kaposvári választókerületben készült belső felmérésből. A kiszivárgott mérés jelentős Fidesz-előnyt jelez, ami Szentkirályi Alexandra szerint egyértelműen cáfolja az ellenzéki párt által korábban kommunikált közvélemény-kutatási eredményeket.
A Fidesz fővárosi elnöke közösségi oldalán reagált a hírekre. „Ez aztán a lebukás” – írta, miután megismerte a Tisza Párt Somogy 01-es választókerületére vonatkozó belső mérését. A januárban készült kutatás adatai hétfőn kerültek nyilvánosságra, és komoly különbséget mutatnak a kormánypártok javára:
míg a Fidesz–KDNP jelöltje 44,7 százalékos támogatottságon áll, addig a Tisza Párt jelöltje mindössze 29,2 százalékot ér el.
Szentkirályi Alexandra szerint ezek a számok világosan mutatják, hogy a Tisza Párt vezetése is tisztában van a valós politikai erőviszonyokkal. Ennek alátámasztására idézte korábbi álláspontját is, miszerint „a megrendelt közvélemény-kutatásaik abszolút nem valósak, és ők is tudják, hogy torzítják a valóságot.”
Szentkirályi Alexandra ezzel szemben a Magyar Társadalomkutató legfrissebb országos felmérésére hívta fel a figyelmet, amely szerint az új év nem hozott érdemi elmozdulást a pártok támogatottságában. Az aktív szavazó pártválasztók körében továbbra is a Fidesz–KDNP vezet 51 százalékkal, stabil előnyt tartva fent. A Tisza Párt támogatottsága 41 százalékon áll, ami csupán kisebb változást jelent, elsősorban a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt rovására, ugyanakkor a kormánypártokhoz képest meglévő lemaradás továbbra is számottevő.
Az aktív szavazó pártválasztók 51 százaléka a Fidesz–KDNP-t támogatja, így a kormánypártok továbbra is magabiztosan vezetik a pártversenyt.
A kutatás szerint a Mi Hazánk Mozgalom megőrizte harmadik helyét, így egy most vasárnap tartott országgyűlési választáson három párt jutna be a parlamentbe. A közvélemény-kutató értékelése alapján az elmúlt három hónap politikai eseményei összességében a kormánypártok pozícióit erősítették.
Szentkirályi Alexandra bejegyzésében éles kritikával illette a Tisza Pártot és az őket támogató elemzőket is: „Magyar Péterék tehát a balos közvélemény-kutatókkal karöltve, szemrebbenés nélkül a magyar emberek szemébe hazudnak. Ezért is: a Fidesz a biztos választás!”
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP