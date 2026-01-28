»A 2006-os választás megnyerésére végül nem volt elégséges a »rosszabbul élünk« kampány, a választók többsége bizalmat szavazott az akkori kormánypártoknak és Gyurcsány Ferencnek. Ezek alapján a »rosszabbul élünk« üzenet nem találkozott a választók akkori helyzetérzékelésével. Nehéz utólag igazságot tenni, »rosszabbul éltünk-e« 2006-ban, mint 2002-ben. Az európai uniós csatlakozás és a fejlődés ígérete reménykedésre is okot adhatott, a gazdasági helyzetről jót is, rosszat is mondhatnánk: az államadósság és a költségvetési hiány növekedett, az infláció azonban csökkent, a GDP stabilan növekedett. Sorolhatnánk a számokat, a lényeg, hogy a Fidesz azt állította 2006-ban, hogy a baloldali kormányok alatt romlott a magyarok helyzete, az MSZP pedig azzal kampányolt, hogy rendbe hozták az országot« ‒ áll a kutatás előszavában.

A Republikon Intézet »Rosszabbul élünk, mint négy éve« című kutatása 2025. december 10-15. között zajlott, 1000 fő telefonos megkérdezésével.