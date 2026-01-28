Orbán Viktor lerántotta a leplet: Magyarország sorsa volt a tét, a Tisza Párt be sem ment szavazni (VIDEÓ)

Az első alkalommal, 2025. július 10-én – Dobrev Klára mellett – Dávid Dóra és Tarr Zoltán állt ki Von der Leyen mellett. Október 9-én Dávid Dóra, Gerzsenyi Gabriella, Kulja András és Lakos Eszter „mentette meg” az Európai Bizottság elnökét. Idén január 22-én pedig úgy döntöttek Magyar Péterék, hogy nem vesznek részt a bizalmatlansági szavazáson.