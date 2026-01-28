Orbán Viktor lerántotta a leplet: Magyarország sorsa volt a tét, a Tisza Párt be sem ment szavazni (VIDEÓ)

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.
Üres székek, üres ígéretek – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Az elmúlt hónapokban háromszor is bizalmatlansági indítványt terjesztettek elő Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szemben. A Tisza Párt képviselői vagy sosem támogatták ezeket, vagy nem vettek részt a szavazáson – emlékeztet Orbán Viktor legújabb Facebook-videójában.
Üres székek, üres ígéretek. Magyarország sorsa volt a tét, és a Tisza Párt be sem ment szavazni. Nekik Brüsszel az első!
– írja a miniszterelnök.
Az első alkalommal, 2025. július 10-én – Dobrev Klára mellett – Dávid Dóra és Tarr Zoltán állt ki Von der Leyen mellett. Október 9-én Dávid Dóra, Gerzsenyi Gabriella, Kulja András és Lakos Eszter „mentette meg” az Európai Bizottság elnökét. Idén január 22-én pedig úgy döntöttek Magyar Péterék, hogy nem vesznek részt a bizalmatlansági szavazáson.
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP