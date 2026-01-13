Ez a csípőből leadott felelet telitalálat volt, meglephette a magyarázkodásra számító, agresszíven fellépő tiszást. Fekete azonban kötötte az ebet a karóhoz. Feketének lehetett némi lelkiismeret-furdalása – ha ugyan ismeri ezt a fogalmat –, tudván, hogy se a Tisza, se ő nem szolgál magyar érdeket, sokkal inkább Brüsszelét. A politikai érdek felől vizsgálva a kérdést az ő magyarságuk mindenesetre fura, öntudatuk térfogata ennek ellenére a hőlégballonok méretét is kenterbe veri. Az Illyés Gyula-i megfogalmazás azonban az ő magyarságuk élét sem csorbította ki.

Az egyik konfliktus forrása egy videó volt. A miniszter egy interjúban szlováknak nevezte a Vas 02-ben induló felvidéki, magyar származású Strompová Viktória tiszás politikust. Szó szerint azt mondta: „Kicsit csodálkozom is, hogy a TISZA Párt nem talált magyar embert, és egy szlovák asszonyt kellett elindítania ebben a választókerületben. Ilyen rosszul állnak, azért

legalább azt kellene, hogy Magyarországon magyarok legyenek a jelöltek. Hátha még megfontolják a Tiszások?”

A jelölés azért is furcsa, mert Strompová asszony nem a szlovák, hanem az osztrák határhoz közeli választókerületben képviselné a helyiek érdekeit. Általában ugyanis úgy választják a képviselőket, hogy a jelöltek a választókerületi kötődésüket hangsúlyozzák elsők között. Így hiteles ugyanis. Ezért ők azok, akik. Magyar Péter facebookos magyarázkodásában azonban nem ezt tette, hanem Strompová asszony magyarságát méltatta. Mintha számára természetes lenne, ha például egy nyírségi jelölt indulna Nagykanizsán. Bár a Tiszánál semmi nem lehetetlen.