brüsszeli magyar péter lázár jános fekete norbert brüsszel népszava

Ki is védelmezi szívből a magyarokat, és ki az, aki csak politikai érdekből teszi? Lázár János vagy Péter Magyar?

2026. január 13. 16:58

A harcedzett miniszter nem a témától idegen kérdéstől lepődött meg, hanem azon, hogy a kérdés úgy tétetett föl, mintha egyenesen Brüsszelből mondták volna tollba a kérdezőnek.

2026. január 13. 16:58
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Fekete Norbert, a tiszás Népszava tiszás munkatársa nagy garral rontott neki egy tegnapi sajtótájékoztatón Lázár Jánosnak, aki alapvetően a közlekedés ügyeiről kívánt volna beszélni. Fekete azonban úgy érezte, hogy ez az az alkalom, amikor meg tudja csípni, zavarba tudja hozni Lázárt. Ezért arra kérdezett rá, hogy szerinte ki a magyar? A Lázárinfókon edződött miniszter persze nem a témától idegen kérdéstől lepődött meg, hanem azon, hogy 

a kérdés úgy tétetett föl, mintha egyenesen Brüsszelből mondták volna tollba a kérdezőnek. 

Úgy állítva be Lázárt, mintha nem tekitené magyarnak a tiszásokat. 

Egy Radnóti-idézet jutott eszembe erről: „Igazán attól fáj az ütés, kitől simogatást várnál, de nem adhatod vissza, mert rögtön belehalnál." Gyönyörű, de megérinti-e vajon a líra Fekete lelkét? Vagy itt van Zrínyi híres műve, a „Ne bátsd a magyart!”, ahol a szerző arra buzdít, hogy a magyarok fegyverrel és vitézi elszántsággal védelmezzék magukat az ellenséggel szemben, mert nincs más menekvés. A párbeszéd végére kiderül: ki is az, aki szívből védelmezi a magyarokat, s ki az, aki csak politikai érdekből, zsoldosként teszi mindezt?

Lázár ugyanis Illyés Gyulával szólva azt válaszolta: magyar az, aki magyarnak vallja magát. 

Ez a csípőből leadott felelet telitalálat volt, meglephette a magyarázkodásra számító, agresszíven fellépő tiszást. Fekete azonban kötötte az ebet a karóhoz. Feketének lehetett némi lelkiismeret-furdalása – ha ugyan ismeri ezt a fogalmat –, tudván, hogy se a Tisza, se ő nem szolgál magyar érdeket, sokkal inkább Brüsszelét. A politikai érdek felől vizsgálva a kérdést az ő magyarságuk mindenesetre fura, öntudatuk térfogata ennek ellenére a hőlégballonok méretét is kenterbe veri. Az Illyés Gyula-i megfogalmazás azonban az ő magyarságuk élét sem csorbította ki.

Az egyik konfliktus forrása egy videó volt. A miniszter egy interjúban szlováknak nevezte a Vas 02-ben induló felvidéki, magyar származású Strompová Viktória tiszás politikust. Szó szerint azt mondta: „Kicsit csodálkozom is, hogy a TISZA Párt nem talált magyar embert, és egy szlovák asszonyt kellett elindítania ebben a választókerületben. Ilyen rosszul állnak, azért 

legalább azt kellene, hogy Magyarországon magyarok legyenek a jelöltek. Hátha még megfontolják a Tiszások?” 

A jelölés azért is furcsa, mert Strompová asszony nem a szlovák, hanem az osztrák határhoz közeli választókerületben képviselné a helyiek érdekeit. Általában ugyanis úgy választják a képviselőket, hogy a jelöltek a választókerületi kötődésüket hangsúlyozzák elsők között. Így hiteles ugyanis. Ezért ők azok, akik. Magyar Péter facebookos magyarázkodásában azonban nem ezt tette, hanem Strompová asszony magyarságát méltatta. Mintha számára természetes lenne, ha például egy nyírségi jelölt indulna Nagykanizsán. Bár a Tiszánál semmi nem lehetetlen. 

Majd miután maffiázott egy jóízűt a kormányra, sértő módon támadott és azt kérdezte: „Te egyáltalán emberszámba veszed a hazánkban élő nemzeti kisebbségek tagjait?” Naná, hogy másról beszélt, mint Bodóné, mikor a bor árát kérik.

És akkor lássuk a Fekete Norbertet szíven ütő másik megjegyzést, a Kövér László Fidesz-kongresszuson tartott beszédében elhangzott pétermagyarozást. Emlékezthetünk, a házelnök szólt arról, hogy Brüsszelnek a nemzetek érdekeit képviselni törekvő állami közhatalom megtörése a célja, és alárendelése azoknak az immár globális hatókörű gazdasági erőcsoportoknak, melyek semmiféle demokratikus legitimációval nem rendelkeznek. Sőt a nemzetállamok demokratikus döntéshozatali mechanizmusait csupán a profitjuk maximalizálása előtti szükségtelen akadálynak tekintik, aminek eltávolítása érdekében készek akár a világot is lángba borítani. Az európai elit jelentős része ennek a pénzmagánhatalomnak a csicskája, kitartottja, elkötelezettje. Kövér kimondta: 

„Az EU brüsszeli intézményrendszere ennek jelenleg legfontosabb politikai központja, Péter Magyar és pártja pedig nem más, mint ennek a brüsszeli korrupt háborús maffiának a magyarországi kreatúrája és ügynöklerakata.”

 Ezek után feltehetjük a kérdést, ki is védelmezi szívből a magyarokat, és ki az, aki csak politikai érdekből teszi? Lázár János vagy Péter Magyar?

***

(Fotó: Kocsis Zoltán MTI/MTVA)

