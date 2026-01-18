Kezdeményezték Dobrev Klára mentelmi jogának elvételét (VIDEÓ)

Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését kérték az Európai Parlamentnél Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter kezdeményezése nyomán. A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke vasárnap online sajtótájékoztatón számolt be az őt érintő kezdeményezésről, azt hangsúlyozva: megpróbálják elhallgattatni és megfélemlíteni, de nem fog sikerülni.

A DK elnöke jelezte: az ügy előzménye, hogy nemcsak a Szőlő utcai, hanem a többi p*dofilgyanús üggyel is foglalkoztak.