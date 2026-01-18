Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Demokratikus Koalíció (DK) dobrev klára hankó balázs mentelmi jog

Kezdeményezték Dobrev Klára mentelmi jogának elvételét (VIDEÓ)

2026. január 18. 13:23

Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését kérte az Európai Parlamentnél Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter.

2026. január 18. 13:23
null

Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését kérték az Európai Parlamentnél Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter kezdeményezése nyomán. A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke vasárnap online sajtótájékoztatón számolt be az őt érintő kezdeményezésről, azt hangsúlyozva: megpróbálják elhallgattatni és megfélemlíteni, de nem fog sikerülni.

A DK elnöke jelezte: az ügy előzménye, hogy nemcsak a Szőlő utcai, hanem a többi p*dofilgyanús üggyel is foglalkoztak.

„Láttam azt az aggodalmat, hogy a baloldalt el kell hallgattatni, mert a Demokratikus Koalíció az egyetlen, amely fel meri tenni azt a kérdést, hogy mi történik a magyar egyházak környékén” – fogalmazott Dobrev Klára.

A DK elnöke közölte: azt üzeni Hankó Balázsnak, és rajta keresztül Semjén Zsoltnak és Orbán Viktornak, hogy őt nem lehet megfélemlíteni és elhallgattatni.

(MTI)

Nyitókép: Facebook / Dobrev Klára

