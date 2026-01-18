Kezdeményezték Dobrev Klára mentelmi jogának elvételét (VIDEÓ)

Magyar Péter nem tud kihez fordulni: legnagyobb támogatóit utasítják el szavazói
Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését kérte az Európai Parlamentnél Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter.
Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését kérték az Európai Parlamentnél Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter kezdeményezése nyomán. A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke vasárnap online sajtótájékoztatón számolt be az őt érintő kezdeményezésről, azt hangsúlyozva: megpróbálják elhallgattatni és megfélemlíteni, de nem fog sikerülni.
A DK elnöke jelezte: az ügy előzménye, hogy nemcsak a Szőlő utcai, hanem a többi p*dofilgyanús üggyel is foglalkoztak.
„Láttam azt az aggodalmat, hogy a baloldalt el kell hallgattatni, mert a Demokratikus Koalíció az egyetlen, amely fel meri tenni azt a kérdést, hogy mi történik a magyar egyházak környékén” – fogalmazott Dobrev Klára.
A DK elnöke közölte: azt üzeni Hankó Balázsnak, és rajta keresztül Semjén Zsoltnak és Orbán Viktornak, hogy őt nem lehet megfélemlíteni és elhallgattatni.
(MTI)
Nyitókép: Facebook / Dobrev Klára