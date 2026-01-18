Mi már csak egy kávét kérünk: kínos vergődésbe kezdett a Medián
Jövő héten újabb extrém hideg jön, és Magyarországon emberek fognak meghalni. Nem azért, mert nincs tető a fejük felett, hanem azért, mert a kormány hagyja őket megfagyni a saját otthonukban, és a kisujját sem mozdítja.
2026 Magyarországán családok ülnek kabátban a lakásukban. Gyerekek alszanak fűtetlen szobákban. Idősek próbálnak túlélni napi néhány óra fűtéssel – ha egyáltalán van mivel fűteniük.
És ezt senki nem foghatja »természeti katasztrófára«, ez egyszerűen állami cserbenhagyás.
Az elmúlt napokban mi, DK-sok jártuk az országot, és tűzifát vittünk oda, ahová az államnak kellett volna eljutni, de nem akar eljutni. Volt olyan ház, ahol az asszony mutatta nekem a fényképet, hogy reggel 0 fok alá süllyedt a hőmérséklet a szobában. Ez már nem nyomor, ez életveszély.
És közben Orbán Viktor hallgat.
Nem intézkedik. Nem vállal felelősséget.
Pedig pontosan tudják, mit kellene tenni.
Meg kellene emelni a kedvezményes árú gáz- és villanyfogyasztás határát, hogy ne kelljen választani fűtés és élelem között.
Az önkormányzatoknak azonnali forrásokat kellene adni, mert ők tudják, hol van baj, hol fagy meg valaki holnap reggel.
A Fidesz kormány nemhogy nem lép, még csak nem is válaszol.
Ha így marad, annak halálos következményei lesznek. És ezeket a haláleseteket nem lehet majd a hidegre fogni. Ez a Fidesz és a KDNP döntéseinek következménye lesz.
Az ő lelkükön fog száradni minden egyes ember, aki azért hal meg, mert nem tudta kifűteni az otthonát.
