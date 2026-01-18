Az önkormányzatoknak azonnali forrásokat kellene adni, mert ők tudják, hol van baj, hol fagy meg valaki holnap reggel.

A Fidesz kormány nemhogy nem lép, még csak nem is válaszol.

Ha így marad, annak halálos következményei lesznek. És ezeket a haláleseteket nem lehet majd a hidegre fogni. Ez a Fidesz és a KDNP döntéseinek következménye lesz.

Az ő lelkükön fog száradni minden egyes ember, aki azért hal meg, mert nem tudta kifűteni az otthonát.

