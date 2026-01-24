Kapaszkodjon meg mindenki: ezt kellene tennie minden fideszesnek és tiszásnak! (VIDEÓ)

Megpecsételődött a Tisza Párt sorsa: hivatalosan is letették a hűségesküt Von der Leyennek Magyar Péterék (VIDEÓ)
Már nem is tagadják.
Kassai Lajos őszintén elmondta a véleményét.
Én a kelet–nyugati tengelyen a keletet, a népi–urbánus tengelyen a népit képviselem – jelentette ki Kassai Lajos abban a kisfilmben, amelyet lejátszottak a Digitális Polgári Körök (DPK) kaposvári háborúellenes gyűlésén, hívta fel rá a figyelmet a Magyar Nemzet.
A világbajnok lovasíjász hangsúlyozta, van egy markáns filozófiája: nagyon szereti a hazáját, de soha nem fordul szembe azokkal, akik nem így gondolkodnak és nem így éreznek, mint ő. Fontosnak tartja a párbeszédet – mondta.
„Azt tapasztaltam eddigi életem során, hogy bennünket sokkal több köt össze, mint amennyi szétválaszt.
És jót tenne számunkra, hogyha azokra a dolgokra koncentrálnánk, amik összekötnek bennünket”
– hívta fel rá a figyelmet Kassai Lajos.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád