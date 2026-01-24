Kapaszkodjon meg mindenki: ezt kellene tennie minden fideszesnek és tiszásnak! (VIDEÓ)

Én a kelet–nyugati tengelyen a keletet, a népi–urbánus tengelyen a népit képviselem – jelentette ki Kassai Lajos abban a kisfilmben, amelyet lejátszottak a Digitális Polgári Körök (DPK) kaposvári háborúellenes gyűlésén, hívta fel rá a figyelmet a Magyar Nemzet.

A világbajnok lovasíjász hangsúlyozta, van egy markáns filozófiája: nagyon szereti a hazáját, de soha nem fordul szembe azokkal, akik nem így gondolkodnak és nem így éreznek, mint ő. Fontosnak tartja a párbeszédet – mondta.