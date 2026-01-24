Ft
Tisza Párt kassai lajos DPK liberális Magyarország Kaposvár jobboldal ellenzék Fidesz baloldal

Kapaszkodjon meg mindenki: ezt kellene tennie minden fideszesnek és tiszásnak! (VIDEÓ)

2026. január 24. 21:54

Kassai Lajos őszintén elmondta a véleményét.

2026. január 24. 21:54
null

Én a kelet–nyugati tengelyen a keletet, a népi–urbánus tengelyen a népit képviselem – jelentette ki Kassai Lajos abban a kisfilmben, amelyet lejátszottak a Digitális Polgári Körök (DPK) kaposvári háborúellenes gyűlésén, hívta fel rá a figyelmet a Magyar Nemzet.

A világbajnok lovasíjász hangsúlyozta, van egy markáns filozófiája: nagyon szereti a hazáját, de soha nem fordul szembe azokkal, akik nem így gondolkodnak és nem így éreznek, mint ő. Fontosnak tartja a párbeszédet – mondta.

„Azt tapasztaltam eddigi életem során, hogy bennünket sokkal több köt össze, mint amennyi szétválaszt.

És jót tenne számunkra, hogyha azokra a dolgokra koncentrálnánk, amik összekötnek bennünket

hívta fel rá a figyelmet Kassai Lajos.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

5m007h 0p3ra70r
2026. január 25. 01:47
>>Welszibard 2026. január 25. 00:09 Kassai könnyen beszél: Létrehozta a saját tehetsége révén a maga zárt birodalmát a vidéken<< Nyilván ezért keményen megdolgozott és megdolgozik minden nap minden percében, hogy ez létezzen. >>Igy persze lehet, de 10 millió ember nem lehet lovas íjász egy zárt, vidéki rezervátumban.<< Nem is kell hogy az legyen. Nem is tud és nem akar mindenki az lenni. Viszont a maga igényei szerint mindenki létrehozhat olyan régiókat önmagában, szűkebb köreiben, a környezetében, ahol megvan az a perszonalitás és szakralitás, ami számára megfelel. Ezt illene tiszteletben tartaniok másoknak. S ha ez így lenne, akkor lenn esélyünk megtalálni egymáséval a kapcsolódási területeket. S ha erre koncentrálnánk, nem pedig mások transzformációjára tennénk erőfeszítéseket, a világ mindjárt boldogabb hely lehetne. Nem elfogadnunk kellene egymást, hanem M E G É R T E N Ü N K !
gabor87
2026. január 25. 01:29
Jó videó lett, jó gondolatokkal. Az ellenfelet, ellenséget nem lehet meggyőzni, de nem is kell utálni. Elég ha tesszük a dolgunk.
Atti bá
2026. január 25. 00:35 Szerkesztve
Nem tudom, de amit ez a lovas izé okoskodik nem az aminek látszik.
Welszibard
2026. január 25. 00:09
Kassai könnyen beszél: Létrehozta a saját tehetsége révén a maga zárt birodalmát a vidéken, abból él, nem függ sem Orbántól sem P. Agyartól, a volt NER-estől. Évente egyszer-kétszer bemegy a városba, tehát nincs arra kényszerülve, hogy konfliktusba kerüljön mondjuk egy 100.000-es Pride tüntetéssel, vagy Karácsony legújabb rendeletével. 5 évente egyszer elmegy a Partizánba, aztán szépen elmennek egymás mellett, mert nincs velük ütközőpontja, hisz ő nem Sorostól és nem az USAID-tól kapja az apanázst. Igy persze lehet, de 10 millió ember nem lehet lovas íjász egy zárt, vidéki rezervátumban. Ők nem évente mennek a városba, hanem naponta, akár 3 műszakban is - dolgozni.
