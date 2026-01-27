Indul a nemzeti petíció – a Jólértesült Optimista ezúttal is elmondja a lényeget (VIDEÓ)

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.
A hazai és nemzetközi politika aktuális törésvonalait veszi sorra a Jólértesült Optimista legújabb részében Kiszelly Zoltán. A Századvég politikai elemzési igazgatója ezen belül is az ukrajnai háború geopolitikai-gazdasági vetületeit helyezi a fókuszba.
Az ukrajnai fronthelyzetől, az energetikai infrastruktúrát ért támadásokról és a nyugati fegyverszállítmányok társadalmi megítéléséről is beszél a Jólértesült Optimista legújabb adásában Kiszelly Zoltán.
A Századvég Európa Projekt című kutatását felidézve kiemeli: Európában a többség elutasítja a fegyverküldést és a katonai szerepvállalás bővítését is.
Kiszelly Zoltán ezúttal is kitér Németország és Franciaország gazdasági nehézségeire, az európai ipar versenyképességének romlására, de érinti
az amerikai álláspontot is, amely egyre inkább a béketárgyalások irányába mozdulna el az orosz-ukrán konfliktusban.
Belpolitikai vizekre evezve a Századvég politikai elemzési igazgatója beszél a Háborúellenes Gyűlésekről és az ellenzéki pártok ellentmondásos álláspontjáról és arról, hogy a Tisza Párt tulajdonképpen már felkészült a vereségre.
A Jólértesült Optimista friss része a Mandiner Kontextus-csatornáján, vagy az alábbiakban elérhető:
Nyitókép: Mandiner