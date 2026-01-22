Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 22.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
család tisza párt magyar péter bíróság elnök sajtó ítélet

Itt vannak a bizonyítékok: így manipulálja kínos ügyeit Magyar Péter a bíróságokkal szemben

2026. január 22. 08:30

A Tisza Párt elnöke többször hencegett bírósági kapcsolataival, nem véletlen, hogy az elmúlt időszakban több kedvező ítélet is született a párt javára.

2026. január 22. 08:30
null

A Magyar Nemzet arról írt, hogy a Tisza Párt elnökének szavai és tettei között ritkán van összhang, sőt, olykor saját korábbi állításainak is ellentmond. Ennek a kettős kommunikációnak az egyik kirívó példája a lap szerint, ahogyan az igazságszolgáltatás működését minősíti. 

Mint írták, több közelmúltbeli bírósági döntés kedvez a Tiszának, ráadásul Magyar Péter maga kérkedik azzal, hogy számos rokona a bírói testületek tagja. Az ellene indult ügyekben a Tisza elnöke mégis a mentelmi joga mögé bújik, teszi mindezt a brüsszeli vezetés és az Európai Parlament többségének segítségével, és mindez felvet egy fontos kérdést:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Tovább a cikkhezchevron

miért nem kérte Magyar Péter az európai parlamenti képviselőtársaitól, hogy függesszék fel a mentelmi jogát, ha tudja, hogy nem követett el itthon semmit, ráadásul a bíróság – ahol megannyi ismerőse van – rendre az ő javára ítél?

A Magyar Nemzet a kérdést úgy próbálta megválaszolni, hogy sorra vette a tényeket és Magyar nyilatkozatait. Elsőként azokat, amelyeket a Tisza elnöke a hazai bíróságokról és az ott meglévő kapcsolatrendszeréről tett.

Családi szálak a bíróságokhoz

Felidézték, hogy a Tisza-vezér az egyik lakossági fórumán, még 2024 decemberében Bázakerettyén egy kérdésre válaszolva kifejtette: „Nem tudom, mennyire tudod, de az én családom nagy része jogász. Nekem a húgom bíró, a nagynéném bíró, édesanyám egy fél évvel ezelőttig bíró volt, most ment nyugdíjba. Bírósági vezető is volt egyébként a Kúrián is és az Országos Bírósági Hivatalban. Nagyapám bíró volt, kúriai bíró, elég ismert volt, a Jogi eseteket vezette. Én magam is dolgoztam a bíróságon két évet fogalmazóként, nagyjából ismerem a bíróságok működését. 

Én nem látom, hogy a bíróságok eladták volna magukat a kormánynak”.

Magyar arról is beszélt, hogy szerinte ugyan voltak olyan bírósági vezetők, akik idomultak a „rendszerbe”, de azt nem látja, hogy a bírók egyébként politikai utasítás alapján végeznék a munkájukat.

Magyar Péter tehát kifejtette, van kapcsolatrendszere az ítélkezéshez, amelyet nem is tart politikailag elfogultnak.

Az idézett részt az alábbi videóban 43:38-tól hallhatja:

De a lap szerint figyelemre méltó az a 2024. márciusi nyilatkozata is Magyarnak, mikor a 444 kérdésére úgy fogalmazott: „azt gondolom, hogyha van egy váltás, tehát ha ez a hatalom megszűnik vagy akár csak koalícióba kényszerül, és van egy rendes ügyészség és egy függetlenül működő rendőrség meg egy jól működő, hatékony bíróság. Én nem vonom kétségbe a bíróságok függetlenségét, de hogy nem hatékony egy olyan bírósági rendszer, hogy 5-10 évig tartanak a perek, az egészen biztos” – jelentette ki a pártelnök a portálnak.

Sőt, 2024 augusztusában az ATV-ben a nem is igazán burkolt nyomásgyakorlás tipikus példáját adta elő a Tisza-vezér, mikor hosszan fejtegette, milyen fórumokon kellene vizsgálni a Völner–Schadl-ügyben az ügyészségnek általa benyújtott felülbírálati indítványt. 

Eszmefuttatásában odáig jutott, hogy „akkor tovább kell küldeniük a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírói csoportjához és ott egy nyomozási bíróhoz kerül és a nyomozási bíró – már nyilván függetlenül Polt Pétertől és Orbán Viktortól és Rogán Antaltól – fogja megvizsgálni ezt az indítványt és szakmai érvek alapján egyébként meg fogja semmisíteni az ügyészségnek a megszüntető határozatát és utasítani fogja Polt Péter ügyészségét, hogy folytassák le most már szakmai alapon a jogszabályoknak megfelelően Rogán Antal ellen és az esetleges gyanúsítottak ellen az eljárást”.

Itt fontos megjegyezni, hogy a bíróság nem rendelt el semmilyen eljárást a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter ellen.

Ezt a nyilatkozatot lentebb nézheti meg:

De emlékezetes, hogy ebben a műsorban Magyar Péter arról is beszélt, hogy „szerencsére van Magyarországon egy bíróság, amelyet talán még a nyomozati, nyomozási bírói szinten nem ural a NER, úgyhogy meglátjuk, hogy lesz-e olyan bátor nyomozási bíró Magyarországon, amely szembe mer menni a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerével”.

A Magyar Nemzet a fenti nyilatkozatok kapcsán úgy fogalmazott, a Tisza elnöke ezekkel a kijelentésekkel erőteljes nyomást próbált gyakorolni a bíróságokra. Szerinte ugyanis 

csak akkor független valamely fórum, ha a kormány ellen – és ezzel nyilván a Tisza mellett – foglal állást döntésében.

Magyar rendszeresen fenyegeti a sajtót

Az összeállításban emlékeztettek arra is, hogy  hogy a közelmúltban több, a Tisza Pártnak kedvező bírósági döntés született. Ezek az ítéletek a sajtóval szemben indított eljárásokban születtek, és többségük a Tisza adóterveivel kapcsolatos.

Ennél a pontnál megjegyezték, hogy Magyar Péter rendszeresen fenyegeti a sajtót, és a bíróságon próbálja elérni, hogy a média ne adjon számot például arról a november végén kiszivárgott hatszáz oldalas dokumentumról, amely a Tisza Pártnak készülhetett, és amely összeállításában tucatnyi baloldali szakértő vehetett részt.

A Tiszának kedvező bírósági döntések közül – amelyekről Magyar kiemelten számolt be közösségi média felületein – a legnagyobb visszhangot az a decemberi, szokatlanul gyorsan meghozott ítélet váltotta ki, amelyben a Fővárosi Törvényszék betiltotta a Bors című napilap Tisza-csomagot bemutató különszámának terjesztését. 

Az ügy olyannyira nem hétköznapi, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentés is született, ugyanis kétségek merültek fel az eljáró bírónő pártatlanságával kapcsolatban.

Többek között amiatt, mert a bírónő neve és budapesti címe megegyezik egy, a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található személyével.

A cikk végén a Magyar Nemzet közölte, hogy sorozatuk második részében arra keresik majd a választ, hogy ilyen előzmények után Magyar Péter miért bújik az uniós mentelmi joga mögé.

Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 52 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. január 22. 17:09
Emlékszem, amikor Bolgár úr is arról irkált, 2010 után, hogy a bíróságok az ellenállás intézményei. Sok komcsi beszorult oda, gondolom. Vagy inkább maradt ott. És a leszármazottaik.
Válasz erre
0
0
csulak
•••
2026. január 22. 16:21 Szerkesztve
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
Burdisgarage
2026. január 22. 11:22
Független bíroságot! Felelős bírákat!
Válasz erre
3
0
nyolcadikutasagyozo
•••
2026. január 22. 10:20 Szerkesztve
Welszibard 2026. január 22. 10:10 A "Hivatalos Férfi" (The Man official) az ATV-ben arról a NER-ről röfögött, melynek 8 évig buzgó tagja volt mint Bennfentes Kereskedő is megszedte magát belőle." bruhaha elon musk bevásrolt a dogecoinból egy kisebb pár milliárdos mennyiségben és magasztalni kezdte az egekbe, mire kilőtt az ára ,aztán túladott rajta többszörös áron.🤣🤣🤣👍👍Huzzál már innen a picsábaa benfentes faszságoddal.Ha arról elmélkedsz, schadl haverod miért a balatoni nyaralójában héderel, talán érdekel valakit.😜😜😜😜
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!