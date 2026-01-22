Itt vannak a bizonyítékok: így manipulálja kínos ügyeit Magyar Péter a bíróságokkal szemben

Az idézett részt az alábbi videóban 43:38-tól hallhatja:

De a lap szerint figyelemre méltó az a 2024. márciusi nyilatkozata is Magyarnak, mikor a 444 kérdésére úgy fogalmazott: „azt gondolom, hogyha van egy váltás, tehát ha ez a hatalom megszűnik vagy akár csak koalícióba kényszerül, és van egy rendes ügyészség és egy függetlenül működő rendőrség meg egy jól működő, hatékony bíróság. Én nem vonom kétségbe a bíróságok függetlenségét, de hogy nem hatékony egy olyan bírósági rendszer, hogy 5-10 évig tartanak a perek, az egészen biztos” – jelentette ki a pártelnök a portálnak.

Sőt, 2024 augusztusában az ATV-ben a nem is igazán burkolt nyomásgyakorlás tipikus példáját adta elő a Tisza-vezér, mikor hosszan fejtegette, milyen fórumokon kellene vizsgálni a Völner–Schadl-ügyben az ügyészségnek általa benyújtott felülbírálati indítványt.

Eszmefuttatásában odáig jutott, hogy „akkor tovább kell küldeniük a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírói csoportjához és ott egy nyomozási bíróhoz kerül és a nyomozási bíró – már nyilván függetlenül Polt Pétertől és Orbán Viktortól és Rogán Antaltól – fogja megvizsgálni ezt az indítványt és szakmai érvek alapján egyébként meg fogja semmisíteni az ügyészségnek a megszüntető határozatát és utasítani fogja Polt Péter ügyészségét, hogy folytassák le most már szakmai alapon a jogszabályoknak megfelelően Rogán Antal ellen és az esetleges gyanúsítottak ellen az eljárást”.