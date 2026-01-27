Itt a bizonyíték: így mentek szembe a magyar érdekekkel Magyar Péterék (FOTÓ)

A bukmékerek már tudják: Orbán Viktor a favorit az egyik legnépszerűbb fogadóirodánál
Az Unibet a Fidesz sikerét tartja esélyesebbnek az áprilisi választáson.
Amikor dönteni kellett az Ursula von der Leyennel szembeni bizalmatlansági indítványról, Magyar Péter és társai nem voltak jelen a szavazáson.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és a Fidesz kampányfőnöke a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében a Tisza Párt képviselőinek Európai Parlamenti aktivitását bírálta.
A kampányfőnök kiemelte, hogy amikor a képviselőknek dönteniük kellett az Ursula von der Leyennel szembeni bizalmatlansági indítványról, Magyar Péter és társai nem voltak jelen a szavazáson.
Jelzésérték”
– kommentált Orbán Balázs.
A Fidesz politikai igazgatója hangsúlyozta, hogy amikor a magyar érdeket érintő kérdésben választani kell, a Tisza Párt képviselői mindig Brüsszel oldalára állnak. Ahogy Orbán Balázs is fogalmazott, ennek fényében egyértelmű, hogy ha az ország érdekeinek védelméről van szó, a Fidesz képviseli a biztos választást a magyarok számára.
