Itt a bizonyíték: így mentek szembe a magyar érdekekkel Magyar Péterék (FOTÓ)

A Fidesz politikai igazgatója hangsúlyozta, hogy amikor a magyar érdeket érintő kérdésben választani kell, a Tisza Párt képviselői mindig Brüsszel oldalára állnak. Ahogy Orbán Balázs is fogalmazott, ennek fényében egyértelmű, hogy ha az ország érdekeinek védelméről van szó, a Fidesz képviseli a biztos választást a magyarok számára.

Forrás: Facebook / Orbán Balázs