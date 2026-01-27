Ft
01. 27.
kedd
Orbán Balázs tisza párt magyar péter ursula von der leyen brüsszel európai parlament

Itt a bizonyíték: így mentek szembe a magyar érdekekkel Magyar Péterék (FOTÓ)

2026. január 27. 14:35

Amikor dönteni kellett az Ursula von der Leyennel szembeni bizalmatlansági indítványról, Magyar Péter és társai nem voltak jelen a szavazáson.

2026. január 27. 14:35
null

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és a Fidesz kampányfőnöke a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében a Tisza Párt képviselőinek Európai Parlamenti aktivitását bírálta.

A kampányfőnök kiemelte, hogy amikor a képviselőknek dönteniük kellett az Ursula von der Leyennel szembeni bizalmatlansági indítványról, Magyar Péter és társai nem voltak jelen a szavazáson.

Jelzésérték” 

kommentált Orbán Balázs. 

A Fidesz politikai igazgatója hangsúlyozta, hogy amikor a magyar érdeket érintő kérdésben választani kell, a Tisza Párt képviselői mindig Brüsszel oldalára állnak. Ahogy Orbán Balázs is fogalmazott, ennek fényében egyértelmű, hogy ha az ország érdekeinek védelméről van szó, a Fidesz képviseli a biztos választást a magyarok számára.

Forrás: Facebook / Orbán Balázs

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 10 komment

csulak
2026. január 27. 16:32
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2026. január 27. 15:44
Hallottam a Tar nyilatkozatát. Azt mondta, a tiszásoknak sürgősen haza kellett utazniuk. Leginkább a hideggel kapcsolatban akadt teendőjük. Mondjuk a Petyát még értem, mert egyre gyanúsabb, hogy meleg. A melegre meg télen nagy szükség van.
Válasz erre
2
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. január 27. 14:56
A bizalmatlansági indítványt a Fidesz európai pártcsaládja, a Patrióták nyújtotta be, de a róla szóló vita érdektelenségbe fulladt, még azok sem jelentek meg az EP-ben, akik támogatták a javaslatot. Ez kb. ennyire komoly ügy.
Válasz erre
1
4
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. január 27. 14:56
Ez az az ügy, amire azok sem mentek el szavazni, akik benne voltak a kezdeményezésben? 😂😂😂😂 Akkor erről az ügyről ennyit a komolyságát tekintve.
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!