01. 27.
kedd
tisza párt magyar péter rácz andrás sárkányellátó ukrán kard

Itt a bizonyíték: hemzsegnek az ukránpárti aktivisták a Tisza holdudvarában

2026. január 27. 12:29

A történetben Rácz András is felbukkan.

2026. január 27. 12:29
null

„Hajdú Márton, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőcsoportjának kabinetfőnöke, Magyar Péter egyik kulcsembere Brüsszelben. Nyilvános kommentjei alapján joggal feltételezhető, hogy pénzt küld egy olyan szervezetnek, amely felszerelést juttat el ukrán katonáknak a frontra”írja a Tűzfalcsoport tényfeltáró oldal.

Hozzáteszik: „Ezzel párhuzamosan működik a KARD nevű blog, amely 0-24-ben, elfogultan tolja az ukrán háborús narratívát. A blog egyik meghatározó szereplője Timár Gábor, a Magyar Péterhez köthető médiavilág rendszeres arca.”

A Tűzfalcsoport bejegyzésében arra is rámutat: „A gyűjtéseket szervező Sárkányellátó vezetőjét, Trautmann Balázst pedig hivatalos ukrán állami kitüntetéssel jutalmazzák. A hírt ugyanaz a kör ünnepli, osztja és pörgeti. És egyértelmű, hogy mindegyik szál Magyar Péter politikai és médiavilághoz köthető.”

Mint felidézik, „Borostyán Szív” kitüntetést nyújtott át Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter január 9-én Kijevben Trautmann Balázsnak, a magyar Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány vezetőjének.

A Tűzfalcsoport szerint az ukrán állami elismerést azok az önkéntesek kapják, akik a 2022 februárjában kirobbant háború óta kiemelkedő tevékenységet végeztek Ukrajna érdekében, jellemzően a front ellátásában, felszerelések biztosításában, logisztikai támogatásban.

Bejegyzésükben rávilágítanak, hogy Trautman Balázs, a Sárkányellátó vezetője egyben Magyar Péter emberének a támogatását és szimpátiáját is élvezi. „Sőt tágabb támogatói/baráti köre rendszeresen szerepel Magyar Péter testvérének médiájában, a Kontroll.hu-ban.”

A hírt, miszerint Trautmann Balázs ukrán állami kitüntetésben részesült, Rácz András is megosztotta a saját Facebook-oldalán. A lelkendező hozzászólások között pedig feltűnt Hajdú Márton neve is, aki nem más, mint a Tisza Párt európai parlamenti képviselőcsoportjának kabinetfőnöke” 

– írja Tűzfalcsoport.

Mint kifejtik: „Egyrészt Magyar Péter brüsszeli embere nyíltan örömét fejezi ki amiatt, hogy egy magyar állampolgár ukrán állami kitüntetésben részesült. Másrészt pedig azt is leírja, hogy ebben a munkában, vagyis abban az Ukrajnát segítő tevékenységben, amelyért az ukrán állam elismerést adott, ő maga is »benne van«. Ennél egyértelműbb beismerés aligha kell. 

Magyar Péter brüsszeli embere saját szavaival mondja ki, hogy anyagilag is támogatja a Sárkányellátón keresztül az ukrán háborút. 

Vagyis a Tisza Párt köreiben vannak olyanok, akik nem pusztán politikailag, hanem a gyakorlatban is Ukrajnáért dolgoznak. Legalábbis saját bevallásuk szerint erre lehet következtetni a kommentejeik alapján.”

A bejegyzésből kiderül, hogy 

Hajdú Márton egy 2025 októberében megjelent cikk alatti kommentje arra utal, hogy pénzzel is támogatta az ukrán hadsereget.

A Tűzfalcsoport ezek után arra is rámutat, hogy a Tisza szekerét toló és annak pártmédiájával összefonódó KARD nevű blog egyben a háborúpárti álláspont egy legfőbb népszerűsítője is.

Trautmann Balázs saját Facebook-oldalán mondott köszönetet a KARD nevű blognak azért, mert „megpörgették” a Sárkányellátó hírét, aminek köszönhetően még több pénzt tudnak az ukrán frontra küldeni – mutat rá a Tűzfalcsoport.

A KARD egy szerzőpáros által szerkesztett blog. Az egyik szerző Timár Gábor, aki Magyar Péter testvérének a médiájában is rendszeresen szereplő »szakértője«” 

– olvasható a tényfeltáró oldal  bejegyzésében, amelyből az is kiderül: Timárnak saját műsora is fut a tiszás Kontroll YouTube-csatornáján.

Nyitókép: Facebook
 

