Itt a bizonyíték: hemzsegnek az ukránpárti aktivisták a Tisza holdudvarában

„Hajdú Márton, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőcsoportjának kabinetfőnöke, Magyar Péter egyik kulcsembere Brüsszelben. Nyilvános kommentjei alapján joggal feltételezhető, hogy pénzt küld egy olyan szervezetnek, amely felszerelést juttat el ukrán katonáknak a frontra” – írja a Tűzfalcsoport tényfeltáró oldal.

Hozzáteszik: „Ezzel párhuzamosan működik a KARD nevű blog, amely 0-24-ben, elfogultan tolja az ukrán háborús narratívát. A blog egyik meghatározó szereplője Timár Gábor, a Magyar Péterhez köthető médiavilág rendszeres arca.”