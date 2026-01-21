Ha Magyar Péter nem teljesíti ezt az ígéretét, feleslegessé válik – most a közelében sincs

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza versenye
Annak is utánajártunk, mire lehet következtetni a Fidesz kongresszusán elhangzottakból.
Az is kiderült, milyen sors várna itthon a pártja „cserben hagyott” képviselőire.
Mi lesz a Tisza Párttal és képviselőivel, ha elveszítik a választást? Be fog-e ülni várhatóan Magyar Péter a magyarországi parlamentbe? A Mesterterv legutóbbi adásában kiderült!
A fenti kérdések kapcsán Mráz Ágoston Sámuel rámutatott: „ha a XXI. Század kutatóintézetnek vagy a Nézőpont Intézetnek igaza lesz és győz a Fidesz, ne legyen illúziónk: Magyar Péter fölöslegesé fog válni.”
„Az egész Tisza-történet arról szól, hogy Magyar Péter megígérte, elhitette, számokkal és kutatásokkal megpróbálja bizonygatni, hogy le tudja győzni a Fidesz politikai közösségét. Abban a pillanatban, hogy ez az egyetlen ígérete nem teljesül, ott
lázadás lesz, csalódottság lesz, és azok, akik mozgatják és finanszírozzák Brüsszelből ezt a pártot azt fogják mondani, hogy tévedtünk, valaki másra van szükség”
– fejtette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
„Most a tiszás képviselőkhöz szólnék” – tette hozzá G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója. Mint fogalmazott:
Lányok, srácok! Meg vagytok vezetve. Ha veszít a Tisza, a vezetőtök: Magyar Péter nem ül be a parlamentbe. Cserben fog titeket hagyni. Már most cserben hagyott”
– szögezte le.
„Most nem engedi, hogy beszéljetek, ha pedig vereség lesz, akkor cserben hagy Titeket” – tette hozzá Mráz Ágoston Sámuel.
„Mossa a kezeit” – fogalmazott G. Fodor Gábor.
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
