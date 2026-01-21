Ha Magyar Péter nem teljesíti ezt az ígéretét, feleslegessé válik – most a közelében sincs

Mi lesz a Tisza Párttal és képviselőivel, ha elveszítik a választást? Be fog-e ülni várhatóan Magyar Péter a magyarországi parlamentbe? A Mesterterv legutóbbi adásában kiderült!

Mráz: Ha győz a Fidesz, Magyar Péter fölöslegessé fog válni

A fenti kérdések kapcsán Mráz Ágoston Sámuel rámutatott: „ha a XXI. Század kutatóintézetnek vagy a Nézőpont Intézetnek igaza lesz és győz a Fidesz, ne legyen illúziónk: Magyar Péter fölöslegesé fog válni.”