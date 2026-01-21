Ft
01. 21.
szerda
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Ha Magyar Péter nem teljesíti ezt az ígéretét, feleslegessé válik – most a közelében sincs

2026. január 21. 07:16

Az is kiderült, milyen sors várna itthon a pártja „cserben hagyott” képviselőire.

2026. január 21. 07:16
Magyar Péter

Mi lesz a Tisza Párttal és képviselőivel, ha elveszítik a választást? Be fog-e ülni várhatóan Magyar Péter a magyarországi parlamentbe? A Mesterterv legutóbbi adásában kiderült!

Mráz: Ha győz a Fidesz, Magyar Péter fölöslegessé fog válni

A fenti kérdések kapcsán Mráz Ágoston Sámuel rámutatott: „ha a XXI. Század kutatóintézetnek vagy a Nézőpont Intézetnek igaza lesz és győz a Fidesz, ne legyen illúziónk: Magyar Péter fölöslegesé fog válni.”

„Az egész Tisza-történet arról szól, hogy Magyar Péter megígérte, elhitette, számokkal és kutatásokkal megpróbálja bizonygatni, hogy le tudja győzni a Fidesz politikai közösségét. Abban a pillanatban, hogy ez az egyetlen ígérete nem teljesül, ott

lázadás lesz, csalódottság lesz, és azok, akik mozgatják és finanszírozzák Brüsszelből ezt a pártot azt fogják mondani, hogy tévedtünk, valaki másra van szükség”

fejtette ki a Nézőpont Intézet vezetője.

G. Fodor: Most a tiszás képviselőkhöz szólnék

„Most a tiszás képviselőkhöz szólnék” – tette hozzá G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója. Mint fogalmazott:

Lányok, srácok! Meg vagytok vezetve. Ha veszít a Tisza, a vezetőtök: Magyar Péter nem ül be a parlamentbe. Cserben fog titeket hagyni. Már most cserben hagyott”

– szögezte le.

„Most nem engedi, hogy beszéljetek, ha pedig vereség lesz, akkor cserben hagy Titeket” – tette hozzá Mráz Ágoston Sámuel.

„Mossa a kezeit” – fogalmazott G. Fodor Gábor.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor

 

 

csigabus
2026. január 21. 12:36
Kurvára nem értem? Kik azok a barmok akik hisznek ennek Pötikének? Láttam ma a neten a hülyegyereket odament a gazdatüntetésre! Ennyi esze van?
madre79
2026. január 21. 11:21
Semmi szükség rá, viszont a börtönben majd megtapasztalja, hogy milyen a valóság!
sanya55-2
2026. január 21. 09:42
Kitapossák belőle a szarból, a szart is
civilina-2
2026. január 21. 08:32
2026. április 13-tól az ellenzéki oldalon felkészül a flúgos, trombitás Szabó Bálint.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!