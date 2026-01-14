Gálvölgyi évtizedek óta dolgozik azon, hogy az erkölcs legaljára túrja magát – és lám, most végre sikerült neki

Kérem tisztelettel, Gálvölgyi János mintha eltévesztette volna a házszámot. Amikor átvette Kádártól a Magyarország Érdemes Művésze díjat, majd Gyurcsánytól a Kossuth-díjat, akkor még tudta, hol lakik a Jóisten. Akkor egy mukkot sem szólt az erkölcsi hanyatlásáról, a közállapotok vészes romlásáról. Pedig, ha valamikor a béka fenekét súrolta a politikai morál, akkor az a komcsi világ idején volt. Olyan egyszerű oknál fogva, hogy

az akkori vezetőket a szovjetek ültették a nyakunkra.

Szavazás ugyan volt: egyetlen jelölt közül lehetett a legalkalmasabbat kiválasztani, ezért hívták népi demokráciának, lánykori nevén proletár diktatúrának. Gyurcsány moralitásának érzékeltetéséhez pedig elég az őszödi beszédet, a szemkilövetést vagy a kardlapozást megemlíteni, és már meg is érkeztünk a szocialista erkölcs ingoványos talajára.