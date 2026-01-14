Ft
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kádár marx gálvölgyi jános gyurcsány magyar hang orbán

Gálvölgyi évtizedek óta dolgozik azon, hogy az erkölcs legaljára túrja magát – és lám, most végre sikerült neki

2026. január 14. 15:21

Gálvölgyinek fontosabb volt Orbánon rúgni egyet (mintha jutalékot kapna érte a Tiszától), mint arra ügyelni, hogy amit mond, az hiteles és pontos legyen.

2026. január 14. 15:21
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Kérem tisztelettel, Gálvölgyi János mintha eltévesztette volna a házszámot. Amikor átvette Kádártól a Magyarország Érdemes Művésze díjat, majd Gyurcsánytól a Kossuth-díjat, akkor még tudta, hol lakik a Jóisten. Akkor egy mukkot sem szólt az erkölcsi hanyatlásáról, a közállapotok vészes romlásáról. Pedig, ha valamikor a béka fenekét súrolta a politikai morál, akkor az a komcsi világ idején volt. Olyan egyszerű oknál fogva, hogy

az akkori vezetőket a szovjetek ültették a nyakunkra.

Szavazás ugyan volt: egyetlen jelölt közül lehetett a legalkalmasabbat kiválasztani, ezért hívták népi demokráciának, lánykori nevén proletár diktatúrának. Gyurcsány moralitásának érzékeltetéséhez pedig elég az őszödi beszédet, a szemkilövetést vagy a kardlapozást megemlíteni, és már meg is érkeztünk a szocialista erkölcs ingoványos talajára. 

A Magyar Hangnak adott friss interjújában Gálvölgyi azt mondta:

„Megdöbbentő, hogy az erkölcsi alapú gondolkodás, érvelés mennyire háttérbe szorult a mai Magyarországon.” 

Bár ő természetesen nem politizál, már hogy is tenné. Ezt így mondja: „Nem politizálok, de a közélet foglalkoztat. Nagyon rossznak látom a mai helyzetet." Leszögezi: „Hatalmas arány- és szereptévesztéseknek lehetünk tanúi. A miniszterelnöknek például attól lesz tüdőlövése és szívinfarktusa, hogy kiesünk egy pótselejtezőből. Történelmi tragédia, ehhez képest a mohácsi vész smafu volt.”

Gálvölgyi olyan igénytelen, moralitása olyan gyurcsányi, kádári szinten van, hogy Orbán-ellenes indulata abban is megakadályozza, hogy pontosan visszaidézze, mit mondott a szomorú végű futballmeccs után a miniszterelnök, 

ha már szól róla. Az írek elleni 2-3-as vereséggel végződött meccs után Orbán Viktor közösségi oldalán ezt írta ki: „Egy álommal kevesebb”. A kiesést követő reggelen pedig „nehéz hétfőről” és „keserű kávéról” posztolt. Hangsúlyozta, hogy bár a kudarc fájdalmas, „önsajnálatból nem lehet megélni”, utalva a munka folytatásának szükségességére.

Ha valaki ebben a szövegben rátalál Gálvölgyi tüdőlövésére, szívinfarktusára, akkor kap egy piros pontot.

Látható tehát, Gálvölgyinek fontosabb volt Orbánon rúgni egyet (mintha jutalékot kapna érte a Tiszától), mint arra ügyelni, hogy amit mond, az hiteles és pontos legyen.

Gálvölgyi hithű liberális, amit ma sokan a kommunistával kevernek, és nem ok nélkül. A kommunizmus ugye Marx Kommunista kiálltványától indul. Marx finoman szólva hadilábon állt azt erkölccsel. Marx „erkölcse” odáig terjedt, hogy gyereket csinált a cselédnek, akit aztán letagadott, illetve ráfogta Engelsre. Hogy sosem gondoskodott családja eltartásáról, három gyermeke éhen halt. Hogy óvakodott a fürdéstől, ami miatt büdös és rühes volt. Hogy már 18 évesen levelet kapott keresztény apjától, aki kétségbeesve leste fiát, s úgy látta, hogy a Sátánnal szövetkezett. Korabeli elvtársai számoltak be róla leveleikben, naplóikban, hogy Marx gyűlölte az emberiséget, a pusztulását kívánta.

Orbán Viktor használta ugyan a lábonlövés, illetve a tüdőlövés kifejezéseket többször is, épp csak megfelelő kontextusban: érzékeltetve bizonyos intézkedések súlyosan negatív hatásait. Néhány példa. A lábonlövés kapcsán Orbán egy 2014-es rádióinterjújában úgy fogalmazott, hogy 

a Nyugat által bevezetett szankciók többet ártanak Európának, mint Oroszországnak, és ezt a politikában „lábonlövésnek” nevezik. 

Aztán a kereskedelmi vámokról szólva 2025 augusztusában a kormányfő az EU és az USA közötti esetleges vámmegállapodások kapcsán fogalmazott úgy, hogy 

bizonyos feltételek „nyakon vágják, oldalba rúgják és tüdőn lövik” az európai gazdaságot. 

Majd az általános gazdasági helyzetről beszélve, 2025 novemberében, a gazdasági évnyitóhoz hasonló kamarai eseményen 

tüdőlövésként jellemezte azt a helyzetet, amibe az ország és a gazdaság a külső körülmények (háború, energiaárak) miatt került. Ezt követően bejelentette a kormány 11 pontos gazdasági intézkedéscsomagját.

Ennyit Gálvölgyi János pontosságáról, hitelességéről és erkölcsiségéről. Verebes István mondta neki, amikor hősünk otthagyta a Heti Hetest, hogy áruló. Valószínűsíthetően azért, mert nem szította tovább a közhangulatot Orbán Viktor ellen, nem erősítette tovább a polgári kormánnyal szembeni politikai hergelést.  

Amikor anno a Van benne valami című tréfájában Béluskának nevezte a szemüvegét kicserélő titkárnőjét, jót nevettem rajta.

Most is jót nevetünk, de nem a poénjain. Inkább azon, hogy évtizedeket dolgozott rajta, hogy az erkölcs mélyére túrja magát.

***

(Fotó: ATV/ képernyőfotó) 

***

 

