Összenő, ami összetartozik: maga Soros György is szövetségese a Tisza külügyminiszter-jelöltjének (VIDEÓ)
Orbán Anita szerint megmosolyogtató az az állítás, miszerint kapcsolatban állna Soros György hálózatával.
Külön megvetésem azon „baloldaliak” felé, akik egy kidobott NER-es szélhámosnak és a globális nagytőke kiszolgálóiból álló brigádjának tapsolnak.
„Biztos nem én érzem egyedül úgy, hogy a legutóbbi multicéges hiénákat már valójában nem Magyar Péter igazolta le, hanem rajtuk keresztül a globális nagytőke helyezte gyámság alá a forrófejű és csélcsap pártelnököt.
A »mikroadományozók«, akik korábban Bajnai, Karácsony és Márki-Zay politikai karrierjét is egyengették, akik a Telexet, 444-et, Partizánt finanszírozzák, ezúttal biztosra akarnak menni.
Felállt a falanx, roppant erővel próbálnak eltakarítani mindenkit a Tisza útjából. Nem csak a kormányt, de az ellenzéki oldalon is mindenki mást. Nehogy azt higgyétek, hogy véletlenül »mérik« 1 százalékra a DK-t, véletlenül van külön újságíró tartva a 444-nél a Kutyapárt kinyírására, vagy véletlenül van letiltva T. László nevének említése is a közösségi felületeken.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Anita szerint megmosolyogtató az az állítás, miszerint kapcsolatban állna Soros György hálózatával.
Elismerésem mindenkinek, akik e mocskos hálózat nyomulásának ellentartanak, és külön megvetésem azon egykori állítólagos »baloldaliak« felé, akik egy kidobott NER-es szélhámosnak és a globális nagytőke kiszolgálóiból álló brigádjának tapsolnak.”
Ezt is ajánljuk a témában
Okos pestiek épp telehányják az internetet egy olyan hamis állítással, amellyel pont a legkiszolgáltatottabbaknak ártanak. Francesca Rivafinoli írása.
Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala