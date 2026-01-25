„Biztos nem én érzem egyedül úgy, hogy a legutóbbi multicéges hiénákat már valójában nem Magyar Péter igazolta le, hanem rajtuk keresztül a globális nagytőke helyezte gyámság alá a forrófejű és csélcsap pártelnököt.

A »mikroadományozók«, akik korábban Bajnai, Karácsony és Márki-Zay politikai karrierjét is egyengették, akik a Telexet, 444-et, Partizánt finanszírozzák, ezúttal biztosra akarnak menni.