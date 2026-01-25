Ft
01. 25.
vasárnap
tisza magyar péter globális nagytőke

Felállt a falanx, roppant erővel próbálnak eltakarítani mindenkit a Tisza útjából

2026. január 25. 12:00

Külön megvetésem azon „baloldaliak” felé, akik egy kidobott NER-es szélhámosnak és a globális nagytőke kiszolgálóiból álló brigádjának tapsolnak.

2026. január 25. 12:00
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Biztos nem én érzem egyedül úgy, hogy a legutóbbi multicéges hiénákat már valójában nem Magyar Péter igazolta le, hanem rajtuk keresztül a globális nagytőke helyezte gyámság alá a forrófejű és csélcsap pártelnököt.

A »mikroadományozók«, akik korábban Bajnai, Karácsony és Márki-Zay politikai karrierjét is egyengették, akik a Telexet, 444-et, Partizánt finanszírozzák, ezúttal biztosra akarnak menni.

Felállt a falanx, roppant erővel próbálnak eltakarítani mindenkit a Tisza útjából. Nem csak a kormányt, de az ellenzéki oldalon is mindenki mást. Nehogy azt higgyétek, hogy véletlenül »mérik« 1 százalékra a DK-t, véletlenül van külön újságíró tartva a 444-nél a Kutyapárt kinyírására, vagy véletlenül van letiltva T. László nevének említése is a közösségi felületeken.

Elismerésem mindenkinek, akik e mocskos hálózat nyomulásának ellentartanak, és külön megvetésem azon egykori állítólagos »baloldaliak« felé, akik egy kidobott NER-es szélhámosnak és a globális nagytőke kiszolgálóiból álló brigádjának tapsolnak.”

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

nyugalom
2026. január 25. 12:53
Ez a szunyogcsődör influenszer, a kétlábon járó kórisme.
dryanflowd-
2026. január 25. 12:36 Szerkesztve
...biztosra akarnak menni – "Lehet korpulens Döbrögi, de tudom, mit várhatok tőle" (🤓) (Rogánnak, Hontnak egy a hangja – 'más lehetőség nincs'))
time
2026. január 25. 12:24
És akkor az a következtetés, hogy hajrá dk? Majd a Klára megállít mindenkit, aki csúnya? Ja várjunk....nem ugyanazon a soros fizetési listán sorakozik a Klára neve is? Akkor mi is a problémád? Hogy ugyanazok most nem Klárával nyomulnak?
cserresznye
2026. január 25. 12:22
Én meg úgy érzem, hogy a választók feje felett hozzák létre már előre a kormányt!!
