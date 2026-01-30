Ft
Érdekes találkozóra hivatalos Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke – megnyílik a Soros-pénzcsap?

2026. január 30. 21:06

A Tisza Párt alelnöke az Európai Parlament szakbizottságát képviseli a Soros-támogatást élvező NGO-nál.

Rendkívül érdekes találkozót szúrt ki a Magyar Jelen egyik olvasója az Európai Parlament weboldalán: a Tisza Párt alelnöke és EP-képviselője, Tarr Zoltán a Civil Society Europe (CSE) nevű lobbiszervezettel találkozik február 25-én, egy értekezletet kísér majd végig árnyékelőadóként, az Európai Parlament Kulturális Bizottságának keretein belül – írja a Magyar Jelen

A CSE egy globalista civil szervezet, amely 24 európai „civil” társadalmi szervezet hálózatát fogja össze, amelyek az európai projekt megújításán dolgoznak a közös értékeik mentén: 

  • egyenlőség, 
  • szolidaritás, 
  • befogadás 
  • és demokrácia. 

Az ernyőszervezet jelentős forrást kap az Európai Uniótól. Bemutatkozásuk szerint „A CSE egy független szervezet, amely a strukturált polgári párbeszéd és a polgárok minden szinten való részvételének előmozdításáért dolgozik” – részletezi a portál. 

Az NGO a Soros György neve által fémjelzett Nyílt Társadalom Alapítványoktól (Open Society Foundations, OSF) is jelentős összeget kap.

A Magyar Jelen saját értesülései alapján azt írja, 

Tarr Zoltán a Tisza Párt legliberálglobalistább szárnyát képviseli, ez a tény ismét bizonyítást nyert.

Felidézik: Magyar Péter kommunikációs szinten igyekszik fenntartani azt a látszatot, hogy a Tisza Párt független a globális pénzügyi elittől, de a pártvezető állítását cáfolja, hogy leigazolták gazdasági- és energetikai szakértőnek Kapitány István globalista üzletembert, valamint Orbán Anitát, aki szintén a globális pénzügyi vállalatoknál dolgozott. A Magyar Jelen megállapítása szerint Tarr Zoltán feladata pedig az, hogy csendben intézze a háttérmunkát a Soros Györgyhöz is köthető NGO-kkal.

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
2026. január 30. 22:36
Áh, de nincs is Soros terv, vagy mégis?!!! Tarr Zoltàn pedig pincsiként szolgálja is!
Válasz erre
0
0
Agricola
2026. január 30. 22:11
A nagy Tarr feladata az, hogy csendben intézze a háttérmunkát a Soros Györgyhöz is köthető NGO-kkal.
Válasz erre
3
0
tapir32
2026. január 30. 22:06
A rezsicsökkentés hatékony segítség a lakosságnak és energia spórolásra ösztönöz. Mindenki az átlag alatt akar maradni és ezért hosszú távon az átlag is csökken. Kapitány és Orbán Anita ballibsi propagandisták nem szakemberek.
Válasz erre
3
0
tapir32
•••
2026. január 30. 21:59 Szerkesztve
Fejlődésképtelenek. Orbán Anita a nyitott társadalom 1960-as évek végére megbukott társadalomfilozófiai elképzeléseivel házal. Ma már a nyitott társadalom utópiája egy anakronizmus. Különben is, ha egy utópia megvalósul, az mindig totalitarizmushoz vezet. Ma már a szerves fejlődésen alapuló neokonzervativizmus eszméi vannak a topon. Kapitány a nyitott piacgazdaság mindenütt megbukott koncepcióját erőlteti. Anakronisztikusak az elképzelései. Ma már a kínai típusú, az állam segítette, ellenőrizte, felügyelte gazdasági modell a nyerő.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!