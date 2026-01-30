Érdekes találkozóra hivatalos Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke – megnyílik a Soros-pénzcsap?

Rendkívül érdekes találkozót szúrt ki a Magyar Jelen egyik olvasója az Európai Parlament weboldalán: a Tisza Párt alelnöke és EP-képviselője, Tarr Zoltán a Civil Society Europe (CSE) nevű lobbiszervezettel találkozik február 25-én, egy értekezletet kísér majd végig árnyékelőadóként, az Európai Parlament Kulturális Bizottságának keretein belül – írja a Magyar Jelen.

A CSE egy globalista civil szervezet, amely 24 európai „civil” társadalmi szervezet hálózatát fogja össze, amelyek az európai projekt megújításán dolgoznak a közös értékeik mentén: