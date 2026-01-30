Érdekes találkozóra hivatalos Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke – megnyílik a Soros-pénzcsap?
2026. január 30. 21:06
A Tisza Párt alelnöke az Európai Parlament szakbizottságát képviseli a Soros-támogatást élvező NGO-nál.
2026. január 30. 21:06
Rendkívül érdekes találkozót szúrt ki a Magyar Jelen egyik olvasója az Európai Parlament weboldalán: a Tisza Párt alelnöke és EP-képviselője, Tarr Zoltán a Civil Society Europe (CSE) nevű lobbiszervezettel találkozik február 25-én, egy értekezletet kísér majd végig árnyékelőadóként, az Európai Parlament Kulturális Bizottságának keretein belül – írja a Magyar Jelen.
A CSE egy globalista civil szervezet, amely 24 európai „civil” társadalmi szervezet hálózatát fogja össze, amelyek az európai projekt megújításán dolgoznak a közös értékeik mentén:
Az ernyőszervezet jelentős forrást kap az Európai Uniótól. Bemutatkozásuk szerint „A CSE egy független szervezet, amely a strukturált polgári párbeszéd és a polgárok minden szinten való részvételének előmozdításáért dolgozik” – részletezi a portál.
Az NGO a Soros György neve által fémjelzett Nyílt Társadalom Alapítványoktól (Open Society Foundations, OSF) is jelentős összeget kap.
A Magyar Jelen saját értesülései alapján azt írja,
Tarr Zoltán a Tisza Párt legliberálglobalistább szárnyát képviseli, ez a tény ismét bizonyítást nyert.
Felidézik: Magyar Péter kommunikációs szinten igyekszik fenntartani azt a látszatot, hogy a Tisza Párt független a globális pénzügyi elittől, de a pártvezető állítását cáfolja, hogy leigazolták gazdasági- és energetikai szakértőnek Kapitány István globalista üzletembert, valamint Orbán Anitát, aki szintén a globális pénzügyi vállalatoknál dolgozott. A Magyar Jelen megállapítása szerint Tarr Zoltán feladata pedig az, hogy csendben intézze a háttérmunkát a Soros Györgyhöz is köthető NGO-kkal.
