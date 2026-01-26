Ft
01. 26.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai bíróság Brüsszel gáz Magyarország Oroszország Orbán Viktor Európai Unió

Elszakadt a cérna Orbánnál: Von der Leyen ebben a témában ne is számítson kompromisszumra

2026. január 26. 16:44

Kőkemény üzenetet fogalmazott meg a miniszterelnök.

2026. január 26. 16:44
null

A Mandiner is beszámolt róla, hogy az Európai Unió Tanácsa hétfőn hivatalosan is bejelentette, hogy a 27 EU-tagállam végül a mai nap folyamán hivatalosan is elfogadta azt a szabályozást, amely előírja az EU-ba irányuló orosz csővezetéken szállított gáz és cseppfolyósított földgáz (LNG) importjának fokozatos megszüntetését.

Magyarország európai bírósági eljárást fog indítani az orosz energiaimport ellehetetlenítését célzó, jogi csalással elfogadott REPowerEU-rendelet megsemmisítését kérve

– közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Thesszalonikiben.

Orbán Viktor reakciója

„Brüsszel a mai döntésével megtiltaná az orosz gáz importját 2027-től. Pont mint a Tisza. A brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. Magyarország ezért az Európai Bíróságon támadja meg a ma elfogadott rendeletet.

A rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk. Ebben nincs kompromisszum

– fogalmazott a miniszterelnök.

Nyitókép: MIGUEL MEDINA / AFP

 

nuevoreynuevaley
2026. január 26. 19:48
Senki se foglalkozik a csampas gecivel
patópál
2026. január 26. 18:58
Ennyit arról, hogy kivételt kapunk a szankciók alól. A brüsszeli férgeknek akkor szabad hinni, ha ló legel a sírjukon.
zsugabubus-2
2026. január 26. 18:54
A piros vonalat is meghúzta, vagy szúrósan nézett? Ezt a Szalait, a díszes kompániájával egyetemben kurva gyorsan lapátra kellene végre tenni, mert a Mandinernél többet senki nem ártott a Fidesznek az elmúlt évek alatt. Hülyét csinálnak a teljes jobboldali kommunikációból, lejáratják azt. Gyakorlatilag állami pénzből etetett 444/telex a Mandi jelenlegi formájában. (2-3 szerzőt leszámítva)
hola47
2026. január 26. 18:51
Volt már tüntetés az eu és vdl önkénye ellen? Mikor lesz? Mikor lesz népszavazás az igen időszerű HUXIT szukségességéről? Mit pofáznak ezek bele mindenbe? Ezért léptünk be az euba? Ki volt az az eszement, aki kitalálta ezt az ökörséget? Eun kívül nincs élet? Kérdések, amelyekre jó lenne választ kapni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!