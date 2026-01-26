Elszakadt a cérna Orbánnál: Von der Leyen ebben a témában ne is számítson kompromisszumra

A Mandiner is beszámolt róla, hogy az Európai Unió Tanácsa hétfőn hivatalosan is bejelentette, hogy a 27 EU-tagállam végül a mai nap folyamán hivatalosan is elfogadta azt a szabályozást, amely előírja az EU-ba irányuló orosz csővezetéken szállított gáz és cseppfolyósított földgáz (LNG) importjának fokozatos megszüntetését.