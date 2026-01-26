Elszakadt a cérna Orbánnál: Von der Leyen ebben a témában ne is számítson kompromisszumra

Megpecsételték Magyarország sorsát Brüsszelben: minden ellenállás hiábavalónak bizonyult
Elkezdődött a visszaszámlálás.
Kőkemény üzenetet fogalmazott meg a miniszterelnök.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy az Európai Unió Tanácsa hétfőn hivatalosan is bejelentette, hogy a 27 EU-tagállam végül a mai nap folyamán hivatalosan is elfogadta azt a szabályozást, amely előírja az EU-ba irányuló orosz csővezetéken szállított gáz és cseppfolyósított földgáz (LNG) importjának fokozatos megszüntetését.
Magyarország európai bírósági eljárást fog indítani az orosz energiaimport ellehetetlenítését célzó, jogi csalással elfogadott REPowerEU-rendelet megsemmisítését kérve
– közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Thesszalonikiben.
„Brüsszel a mai döntésével megtiltaná az orosz gáz importját 2027-től. Pont mint a Tisza. A brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. Magyarország ezért az Európai Bíróságon támadja meg a ma elfogadott rendeletet.
A rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk. Ebben nincs kompromisszum”
– fogalmazott a miniszterelnök.
Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik.
Nyitókép: MIGUEL MEDINA / AFP