Darabokra szedték Nagy Ervint a kommentelők, miután a színész arról írt: megfenyegethették feleségét az utcán

Érdekes történetet osztott meg csütörtök este Nagy Ervin színész, a Tisza képviselőjelöltje. Bármi bizonyíték nélkül, egy családi fotóhoz kísérőszövegként annyit írt: „a feleségemet egy kedves, 100 kilós békeharcos üvöltve gyalázta és fenyegette a Ferenciek terén!”. Amennyiben ez megtörtént, szögezzük le, természetesen elítélendő.

De Nagy gyorsan politikai hasznot csinált a mesélt történetből: „Az orbáni uszítógépezet ide juttatta ezt az országot! Idáig tekerte fel a gyűlölet lángját! Innen is üzenem, hogy nem félünk! Inenn is üzenem, hogy aki a feleségemet bántja, annak minden következménnyel szembe kell néznie! Innen is üzenem, hogy a Nő szent! A szerelmem szent! Az anya szent!” – írta.