Darabokra szedték Nagy Ervint a kommentelők, miután a színész arról írt: megfenyegethették feleségét az utcán

Magyar Péter-ügy: itt a teljes rendőrségi jegyzőkönyv
Varga Judit drámai kiáltása: „Engedj el!!” Magyar Péter: „Az egész kormányt megbuktatom, ez lesz az évszázad válása, az ország botránya!”
Amíg ezt Magyar Péter csinálta, azzal nem volt baja a tiszásoknak.
Érdekes történetet osztott meg csütörtök este Nagy Ervin színész, a Tisza képviselőjelöltje. Bármi bizonyíték nélkül, egy családi fotóhoz kísérőszövegként annyit írt: „a feleségemet egy kedves, 100 kilós békeharcos üvöltve gyalázta és fenyegette a Ferenciek terén!”. Amennyiben ez megtörtént, szögezzük le, természetesen elítélendő.
De Nagy gyorsan politikai hasznot csinált a mesélt történetből: „Az orbáni uszítógépezet ide juttatta ezt az országot! Idáig tekerte fel a gyűlölet lángját! Innen is üzenem, hogy nem félünk! Inenn is üzenem, hogy aki a feleségemet bántja, annak minden következménnyel szembe kell néznie! Innen is üzenem, hogy a Nő szent! A szerelmem szent! Az anya szent!” – írta.
Úgy folytatta, hogy 87 nap múlva egy olyan országban ébredünk, „ahol ez a sötétség a múlt lesz, mint ahogy az a kormány is, aki magyart hergel magyar ellen!”. A biztonság kedvéért a Tisza-siserehad gyorsan el is lepte a kommentmezőt, Magyar Péter csak annyit írt: „Kitartás! 87 nap”.
Ruszin-Szendi Romulusztól Vályi Istvánon át Radnai Márkig jöttek is a kommentek, amelyben az elmesélt történt kapcsán támogatásukról biztosították Nagy Ervint és feleségét, a szintén színész Borbély Alexandrát. Voltak azonban olyanok, akik emlékeztették Nagy Ervint, nem volt ennyire elítélő, amikor kiderült, hogy főnöke, Magyar Péter miket csinált a feleségével.
Íme pár komment azok közül, akik nem olyan feledékenyek, mint Nagy Ervin:
Mint ismert, 2024 áprilisában mutattuk be a teljes rendőrségi jelentés Magyar Péter agresszív fellépéséről, a családját, a feleségét és az intézkedő rendőröket akadályozó magatartásáról. Ijesztő dokumentum. Agresszió, rendőri intézkedés akadályozása, fenyegetés az RTL Klubbal.
Ezt is ajánljuk a témában
Varga Judit drámai kiáltása: „Engedj el!!” Magyar Péter: „Az egész kormányt megbuktatom, ez lesz az évszázad válása, az ország botránya!”
Nyitókép: Facebook