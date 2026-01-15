Ft
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza magyar péter péter vályi istván nagy ervin radnai márk

Darabokra szedték Nagy Ervint a kommentelők, miután a színész arról írt: megfenyegethették feleségét az utcán

2026. január 15. 21:38

Amíg ezt Magyar Péter csinálta, azzal nem volt baja a tiszásoknak.

2026. január 15. 21:38
null

Érdekes történetet osztott meg csütörtök este Nagy Ervin színész, a Tisza képviselőjelöltje. Bármi bizonyíték nélkül, egy családi fotóhoz kísérőszövegként annyit írt: „a feleségemet egy kedves, 100 kilós békeharcos üvöltve gyalázta és fenyegette a Ferenciek terén!”. Amennyiben ez megtörtént, szögezzük le, természetesen elítélendő.

De Nagy gyorsan politikai hasznot csinált a mesélt történetből: „Az orbáni uszítógépezet ide juttatta ezt az országot! Idáig tekerte fel a gyűlölet lángját! Innen is üzenem, hogy nem félünk! Inenn is üzenem, hogy aki a feleségemet bántja, annak minden következménnyel szembe kell néznie! Innen is üzenem, hogy a Nő szent! A szerelmem szent! Az anya szent!” – írta.

Úgy folytatta, hogy 87 nap múlva egy olyan országban ébredünk, „ahol ez a sötétség a múlt lesz, mint ahogy az a kormány is, aki magyart hergel magyar ellen!”. A biztonság kedvéért a Tisza-siserehad gyorsan el is lepte a kommentmezőt, Magyar Péter csak annyit írt: „Kitartás! 87 nap”.

Ruszin-Szendi Romulusztól Vályi Istvánon át Radnai Márkig jöttek is a kommentek, amelyben az elmesélt történt kapcsán támogatásukról biztosították Nagy Ervint és feleségét, a szintén színész Borbély Alexandrát. Voltak azonban olyanok, akik emlékeztették Nagy Ervint, nem volt ennyire elítélő, amikor kiderült, hogy főnöke, Magyar Péter miket csinált a feleségével. 

Íme pár komment azok közül, akik nem olyan feledékenyek, mint Nagy Ervin:

  • „Remelem ezt M.Peter baratodnak is elmondtad.....Ő ugyanigy tett a felesegevel...sőt....akkor.mist ez hogy is van?????....valakinek lehet, valakinek nem???????????”
  • „Nagy Ervin azt, hogy a nő szent, azt mondtad Magyar Péternek is”.
  • „Nem maci... Ezt a Péter haverod hozta „divatba”! Lekezelő, sokszor minősíthetetlen stílusban beszél mindenkivel (nőkkel főleg)... De abban igazad van, hogy ez nagyon nem okés, elítélendő ha valaki így beszél egy nővel! Félre értés ne essék, nem védem az urat! Csak a „köszönetet” Péter barátodnak küldjed...”
  • „A nő szent, és ez így van, meg kellene ezt mondani Magyar Péternek is.”

Mint ismert, 2024 áprilisában mutattuk be a teljes rendőrségi jelentés Magyar Péter agresszív fellépéséről, a családját, a feleségét és az intézkedő rendőröket akadályozó magatartásáról. Ijesztő dokumentum. Agresszió, rendőri intézkedés akadályozása, fenyegetés az RTL Klubbal.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

CsG76
2026. január 15. 22:17
Védje meg, boxbajnok vagy mi.
Válasz erre
0
0
123321
2026. január 15. 22:17
beszóltak a feleségemnek? ÓBÁN!!!!!!!!!!!!!!
Válasz erre
0
0
NeMá
2026. január 15. 22:07
A kutya nem tudja ki ez a nő!
Válasz erre
1
0
SzaboGeza
2026. január 15. 22:05
I.A.-al szoktak ilyen, "ÉRZÉKENYÍTŐ" történeteket írni!!!! És nem kalapáccsal kellet leverni a jeget róla???!!!!:))))
Válasz erre
0
0
