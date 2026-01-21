Brüsszelből koppintottak Magyar Péter fejére: ezt soha többé nem teheti meg!

A Tisza 187 fős néppárti frakciójából 135-en bevédték a Mercosur-megállapodást – ha rajtuk múlt volna, a magyar gazdákat is ellehetetlenítő egyezmény nem kerül az Európai Bíróság elé, hívta fel rá a figyelmet Szánthó Miklós a Facebook-oldalán.

„A Patrióták egy félrenyomást leszámítva egységesen kiálltak a Mercosur ellen.