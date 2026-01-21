Ft
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Brüsszelből koppintottak Magyar Péter fejére: ezt soha többé nem teheti meg!

2026. január 21. 19:22

Nix ugribugri.

2026. január 21. 19:22
null

A Tisza 187 fős néppárti frakciójából 135-en bevédték a Mercosur-megállapodást – ha rajtuk múlt volna, a magyar gazdákat is ellehetetlenítő egyezmény nem kerül az Európai Bíróság elé, hívta fel rá a figyelmet Szánthó Miklós a Facebook-oldalán.

„A Patrióták egy félrenyomást leszámítva egységesen kiálltak a Mercosur ellen.

A Tisza politikai okokból most még menlevelet kapott,

de Weber már kijelentette: ezentúl mindenki beáll a sorba, nincs apelláta” – tette hozzá az Alapjogokért Központ főigazgatója.

***

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

nemecsek-3
2026. január 21. 21:35
Már megint ez az idióta húgyagyú "bevédte" firkász
balbako_
2026. január 21. 21:16
A magyar gazdák úgy elzavarták a Szarost, hogy meg sem állt Weber szőnyegének a széléig ahol kapott egy tockost Manfredtől. Ez nem az ő napja volt....
totumfaktum-2
2026. január 21. 20:05
Peti legalább találkozott "valódi magyar gazdákkal, MARHATERMELŐKKEL". Micsoda hozzáértés.
hexahelicene
2026. január 21. 19:59
Peter Weber sakkban van - úgy hívják mentelmi jog.
