Brüsszelből koppintottak Magyar Péter fejére: ezt soha többé nem teheti meg!

Totálisan leégett a Telex: ennél jobban már nem lehetnének Magyar Péter csatlósai
Nevetséges összeesküvés-elmélettel állt elő a liberális lap.
A Tisza 187 fős néppárti frakciójából 135-en bevédték a Mercosur-megállapodást – ha rajtuk múlt volna, a magyar gazdákat is ellehetetlenítő egyezmény nem kerül az Európai Bíróság elé, hívta fel rá a figyelmet Szánthó Miklós a Facebook-oldalán.
„A Patrióták egy félrenyomást leszámítva egységesen kiálltak a Mercosur ellen.
A Tisza politikai okokból most még menlevelet kapott,
de Weber már kijelentette: ezentúl mindenki beáll a sorba, nincs apelláta” – tette hozzá az Alapjogokért Központ főigazgatója.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP