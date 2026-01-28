Ft
01. 28.
szerda
Tisza Párt csercsa balázs Magyar Péter

Bizonyos Csercsa Balázs felmondja a propagandát, mint saját tapasztalatot, Orbán Viktor maga siet megosztani az „interjút”

2026. január 28. 16:54

Csercsa jelen kiállása szerint kétféle ember lehet: megvett vagy a végletekig hiú.

2026. január 28. 16:54
null
Mérő Vera
Mérő Vera
Facebook

„Bizonyos Csercsa Balázs felmondja a propagandát, mint saját tapasztalatot, Orbán Viktor maga siet megosztani az »interjút«, ahogy nemrég a »kiszivárgott« (chatgpt-vel összehányt) »Tisza-adó« tervét. Csercsa jelen kiállása szerint kétféle ember lehet: megvett vagy a végletekig hiú. Egyik esetben sem érzem garantáltnak a hitelességét és függetlenségét, úgy is fogalmazhatnék, hogy ezek inkább fel sem merülnek. 

Hogy mit gondolok egy olyan emberről, aki ennek a bántalmazó rezsimnek eladja magát – vagy »csupán« szívességet tesz –, talán szükségtelen kifejtenem. Hogy mit gondolok az ilyen emberek jövőjét illetően, már egészen más kérdés. Ne bántsa őket senki. De kísérje útjukat jogos megvetettség és szégyen, amíg ki nem egyenesítik, ami miattuk elhajlott.”

Nyitókép: Peter Kohalmi / AFP

 

tapir32
2026. január 28. 18:35
Magyarország és a békét akarók képviselik az európai kultúrát és az erkölcsöt. Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat!
ben2
2026. január 28. 18:29
"Csercsa jelen kiállása szerint kétféle ember lehet: megvett vagy a végletekig hiú." Vagy akit átvertek és elege lett belőle. Lesznek még páran április 12. után.
tapir32
2026. január 28. 18:26
Mit érnek Magyar Péter alap nélküli korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Hazudik. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar emberek jövedelem növekedése. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt.
pugacsov-0
2026. január 28. 18:20
Vera néninek is elkelne egy Ödipuszi !
