Bejelentkezett az első nyugat-európai ország: meghosszabbíthatják a Budapest–Belgrád vasútvonalat!

Emlékeztetnek: a legfrissebb hírek szerint a Budapest és Belgrád közötti vasútvonal megnyitása küszöbön áll. Míg szerb részről májusi indulásról szólnak a nyilatkozatok, Lázár János szerint Magyarországon az a cél, hogy a személyforgalom legkésőbb március elején megkezdődjön. A miniszter a legutóbbi közlekedésinfón hangsúlyozta: az időpont kizárólag az általa elrendelt biztonsági felülvizsgálat lezárásától függ, és amint ez megtörténik, elindulhat a menetrendszerű közlekedés.
A teherforgalom esetében már konkrét dátumot jelölt meg a tárcavezető:
február 27-én megnyitják a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszát az áruszállítás előtt,
a tesztüzem már folyamatban van. Lázár János szerint a pálya teherforgalmi kihasználtsága eléri majd a 100 százalékot, ami stratégiai szerepet ad a vonalnak a kelet–nyugati irányú logisztikai forgalomban – írják.
Az Ausländerin ehhez most hozzáteszi: egy másik küszöbön álló fejlesztés látszik a bécsi vonatjárat meghosszabbítása.