bécs lázár jános belgrád vasútvonal budapest

Bejelentkezett az első nyugat-európai ország: meghosszabbíthatják a Budapest–Belgrád vasútvonalat!

2026. január 21. 06:17

Előfordulhat, hogy nem a magyar főváros lesz a végállomás.

2026. január 21. 06:17
null

Mint tudjuk, februárban elindul a vontforgalom Budapest és Belgrád között. Most felröppent a hír, hogy a vasútvonallal megvalósítható lesz egy régóta várt közvetlen járat Budapesten keresztül. „Még át sem adták a Belgrád-Budapest vasútvonalat, de ismét felröppentek olyan hírek, mely szerint nem a magyar főváros jelentené a végállomást a vonatok számára” – írja az Ausländerin – magyar Nő Ausztriában Facebook-oldal, amiről a Világgazdaság számol be.

Az oldal értesülései szerint új közvetlen vonatjárat kötheti össze Bécset és Belgrádot Budapesten keresztül, akár már 2026 első felében. Ez a jövőben jelentősen megkönnyítheti és nyugodtabbá teheti az utazást az osztrák fővárosból a szerb fővárosba, mivel 

a teljes szakaszt nagyjából 6 óra alatt tennék meg szerelvények

 – derül ki.

Emlékeztetnek: a legfrissebb hírek szerint a Budapest és Belgrád közötti vasútvonal megnyitása küszöbön áll. Míg szerb részről májusi indulásról szólnak a nyilatkozatok, Lázár János szerint Magyarországon az a cél, hogy a személyforgalom legkésőbb március elején megkezdődjön. A miniszter a legutóbbi közlekedésinfón hangsúlyozta: az időpont kizárólag az általa elrendelt biztonsági felülvizsgálat lezárásától függ, és amint ez megtörténik, elindulhat a menetrendszerű közlekedés.

A teherforgalom esetében már konkrét dátumot jelölt meg a tárcavezető:

 február 27-én megnyitják a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszát az áruszállítás előtt,

a tesztüzem már folyamatban van. Lázár János szerint a pálya teherforgalmi kihasználtsága eléri majd a 100 százalékot, ami stratégiai szerepet ad a vonalnak a kelet–nyugati irányú logisztikai forgalomban – írják.

Az Ausländerin ehhez most hozzáteszi: egy másik küszöbön álló fejlesztés látszik a bécsi vonatjárat meghosszabbítása.

Az új, akár 200 kilométer per órás sebességre is képes CRRC vonatok pontosan három órát tesznek meg Belgrádból Budapestre, és további 2 óra 40 percet Bécsbe.

Autóval az út több mint egy órával hosszabb lenne, a határellenőrzéseket nem számítva – írják.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

