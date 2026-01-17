Hatalmasat tévedtek a szerbek, Magyarország korrigált a Budapest–Belgrád vasútvonal ügyében: végleg eldőlt az átadás időpontja
2026. január 17. 10:26
Lázár János abban bízik, hogy az új vonal átadása nem csak infrastrukturális, hanem munkaerőpiaci és szolgáltatási szempontból is erősíti a MÁV-ot.
2026. január 17. 10:26
A Budapest–Belgrád vasútvonal beruházása a magyar vasúti közlekedés egyik legnagyobb fejlesztéséhez érkezett, és hamarosan üzembe helyezhetik. A projekt jelentősen befolyásolja a nemzetközi áruszállítást, az elővárosi közlekedést, valamint a MÁV működését is, de a személyszállítás megkezdésének időpontja körül eltérő nyilatkozatok születtek.
Lázár János miniszter szerint a magyarországi szakaszon már március elején megindulhat a személyforgalom, a szerb fél ezzel szemben májusi indulást jelzett. Lázár tisztázta a félreértést, és elmondta, az időpont kizárólag az általa elrendelt biztonsági felülvizsgálat lezárásától függ, és amint ez megtörténik, elindulhat a menetrendszerű közlekedés. Hangsúlyozta, Magyarország célja, hogy a személyforgalom legkésőbb márciusban megkezdődjön. A teherforgalom esetében azonban már konkrét dátumot tűztek ki:
február 27-én nyitják meg a magyar szakaszt az áruszállítás előtt, a tesztüzem pedig már folyamatban van.
A miniszter kiemelte, hogy a vonal teherforgalmi kihasználtsága a teljes kapacitásig nőhet, ami stratégiai jelentőséget biztosít a kelet–nyugati logisztikai forgalomban. A személyszállítás esetén a budapesti Keleti pályaudvarról kétóránként indulnak majd a járatok, napi három pár vonatot a MÁV, további hármat a szerb vasúttársaság biztosít.
A beruházás a MÁV átfogó modernizációs programjába illeszkedik. A menetrendtartás javulását a 61 új vagy felújított mozdony, valamint az 1000 új autóbusz közül eddig érkezett 400 jármű is segíti. Emellett a HÉV-járművek beszerzésére is közbeszerzést írtak ki, 350 milliárd forintos keretből.
Lázár János szerint a cél, hogy a Budapest–Belgrád vasútvonal üzembe helyezése ne csak infrastrukturális, hanem munkaerőpiaci és szolgáltatási szempontból is erősítse a MÁV-ot, és jelentős könnyebbséget hozzon az ingázóknak, miközben javítja a nemzetközi és belföldi vasúti kapcsolatrendszert.
