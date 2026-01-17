Hatalmasat tévedtek a szerbek, Magyarország korrigált a Budapest–Belgrád vasútvonal ügyében: végleg eldőlt az átadás időpontja

A Budapest–Belgrád vasútvonal beruházása a magyar vasúti közlekedés egyik legnagyobb fejlesztéséhez érkezett, és hamarosan üzembe helyezhetik. A projekt jelentősen befolyásolja a nemzetközi áruszállítást, az elővárosi közlekedést, valamint a MÁV működését is, de a személyszállítás megkezdésének időpontja körül eltérő nyilatkozatok születtek.

Lázár János miniszter szerint a magyarországi szakaszon már március elején megindulhat a személyforgalom, a szerb fél ezzel szemben májusi indulást jelzett. Lázár tisztázta a félreértést, és elmondta, az időpont kizárólag az általa elrendelt biztonsági felülvizsgálat lezárásától függ, és amint ez megtörténik, elindulhat a menetrendszerű közlekedés. Hangsúlyozta, Magyarország célja, hogy a személyforgalom legkésőbb márciusban megkezdődjön. A teherforgalom esetében azonban már konkrét dátumot tűztek ki: