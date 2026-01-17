Ft
keleti pályaudvar lázár jános belgrád magyarország vasút Szerbia máv budapest

Hatalmasat tévedtek a szerbek, Magyarország korrigált a Budapest–Belgrád vasútvonal ügyében: végleg eldőlt az átadás időpontja

2026. január 17. 10:26

Lázár János abban bízik, hogy az új vonal átadása nem csak infrastrukturális, hanem munkaerőpiaci és szolgáltatási szempontból is erősíti a MÁV-ot.

2026. január 17. 10:26
null

A Budapest–Belgrád vasútvonal beruházása a magyar vasúti közlekedés egyik legnagyobb fejlesztéséhez érkezett, és hamarosan üzembe helyezhetik. A projekt jelentősen befolyásolja a nemzetközi áruszállítást, az elővárosi közlekedést, valamint a MÁV működését is, de a személyszállítás megkezdésének időpontja körül eltérő nyilatkozatok születtek.

Lázár János miniszter szerint a magyarországi szakaszon már március elején megindulhat a személyforgalom, a szerb fél ezzel szemben májusi indulást jelzett. Lázár tisztázta a félreértést, és elmondta, az időpont kizárólag az általa elrendelt biztonsági felülvizsgálat lezárásától függ, és amint ez megtörténik, elindulhat a menetrendszerű közlekedés. Hangsúlyozta, Magyarország célja, hogy a személyforgalom legkésőbb márciusban megkezdődjön. A teherforgalom esetében azonban már konkrét dátumot tűztek ki: 

február 27-én nyitják meg a magyar szakaszt az áruszállítás előtt, a tesztüzem pedig már folyamatban van.

A miniszter kiemelte, hogy a vonal teherforgalmi kihasználtsága a teljes kapacitásig nőhet, ami stratégiai jelentőséget biztosít a kelet–nyugati logisztikai forgalomban. A személyszállítás esetén a budapesti Keleti pályaudvarról kétóránként indulnak majd a járatok, napi három pár vonatot a MÁV, további hármat a szerb vasúttársaság biztosít.

A beruházás a MÁV átfogó modernizációs programjába illeszkedik. A menetrendtartás javulását a 61 új vagy felújított mozdony, valamint az 1000 új autóbusz közül eddig érkezett 400 jármű is segíti. Emellett a HÉV-járművek beszerzésére is közbeszerzést írtak ki, 350 milliárd forintos keretből.

Lázár János szerint a cél, hogy a Budapest–Belgrád vasútvonal üzembe helyezése ne csak infrastrukturális, hanem munkaerőpiaci és szolgáltatási szempontból is erősítse a MÁV-ot, és jelentős könnyebbséget hozzon az ingázóknak, miközben javítja a nemzetközi és belföldi vasúti kapcsolatrendszert.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Soós Lajos

 

basti64
2026. január 17. 12:25
Én márciusban elutazom a nejemmel három napra Belgrádba. Legutóbb 1984-ben voltunk vonattal ott , akkor 9 órát utaztunk egy irányba…
Válasz erre
3
0
nyolcadikutasagyozo
•••
2026. január 17. 11:52 Szerkesztve
bodosoldier-2nyolcadikutasagyozo 2026. január 17. 11:25 Kurva anyátokat büdös libsik.Ti akadályoztátok minden szinten.Már működne,ha nem lenne ilyen aljas,kötélrevaló ellenzékünk" 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️👏👏👏Persze félrelökték anyádat és kivették az ásót a kezéből,hogy ne tudjon dolgozni.👏👏👏 A 2 éve létező tisza akadályozta meg,hogy felépüljön paks2 időre.👏👏😁😁Hogy baszott volna a riherongy anyád az emésztőbe mikor kiszart magából.😁😁😁😁😂😂😜😜😜
Válasz erre
2
7
nyolcadikutasagyozo
•••
2026. január 17. 11:48 Szerkesztve
Lázár:A tisza pártnak rosszabb hazugságai vannak mint a fidesznek. Orbán?Mi sosem hazudnánk a választóinknak.😁😁😁👍👍 Most melyik hazudik ?🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️👏👏👏
Válasz erre
0
7
nyafika
2026. január 17. 11:40
Mivan, büdösszájú rasputin? Mindenbe belepofázol? A MÁV csak neked külön biztosít marhavagont a megnyitásra. Kényelmes, meleg tehéntrágyás, hogy meg ne fázz...
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!