01. 15.
csütörtök
üzemanyag hideg mol

A pánik megoldva: a Mol elárulta a titkot, amire minden autós várt!

2026. január 15. 11:58

Ez megmenti a magyar autósok reggelét.

2026. január 15. 11:58
null

A MOL Csoport bejelentette, hogy a hideg hónapokra módosított, speciálisan adalékolt téli dízelgázolajat vezet be töltőállomásain – írja az Index. Az üzemanyagot úgy alakították ki, hogy alacsony hőmérsékleten se sűrűsödjön be, ne dugítsa el a szűrőket, és a motor akár mínusz fokokban is megbízhatóan induljon. 

Magyarországon november 15. és február vége között a MOL kizárólag téli minőségű dízelgázolajat kínál, amely 

a fagyos időszakban zavartalan üzemanyag-áramlást és a motor biztonságos működését biztosítja.

A téli gázolaj alkalmazása különösen fontos, mert a hideg hatására a normál dízel viszkozitása megnőhet, és paraffinkristályok válhatnak ki belőle, amelyek eltömíthetik az üzemanyagszűrőt. A MOL által használt téli adalékcsomag módosítja a paraffinkristályok méretét és alakját, így a gázolaj akár mínusz 20 Celsius-fok alatt is könnyedén áthalad a szűrőn, és az autó megbízhatóan indul. Emellett a téli üzemanyag csökkenti a páralecsapódás kialakulását, lassabban hűl le, és növeli a váratlan helyzetekre szóló tartalékot, ami különösen hosszabb téli utazások előtt lehet hasznos.

A prémium téli dízel nemcsak hidegtűrő képességében erősebb: magasabb adaléktartalma révén tisztán tartja a motort, javítja a stabilitást és az eltarthatóságot, így hozzájárul a motor optimális teljesítményéhez és élettartamához az extrém időjárási körülmények között is. A MOL közleménye hangsúlyozza, hogy a téli közlekedés biztonsága több tényező összhatása: a megfelelő gumiabroncs, a folyadékok és akkumulátor állapota, az aktuális közlekedési szabályok ismerete, valamint a hideg körülményekhez igazodó üzemanyag mind-mind elengedhetetlen.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
monuskaroly
2026. január 15. 13:37
Eddig úgy tudtam, hogy a személyautók benzinnel, árammal, vagy a kettő kombinációjával mennek!!!!!
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. január 15. 13:27
Nem érint. Ráadásul a diesel autókat már rég ki kellett volna vonni a forgalomból. Ennyike.
Válasz erre
0
0
koklobox
2026. január 15. 12:38
A MOL szerb NIS projektje azon a korrupt gazdasági nyerészkedésen alapul, hogy a magyar tulajdonlás elérje az USA szankcióktól való mentességet. Röviden MOL magánzsebesei az USA szankciók kijátszására hajtanak. (abból húznának extraprofitot maguknak) Kormányunk markába visszaosztott támogatással.
Válasz erre
1
0
díszponty
2026. január 15. 12:30
mégis mi a szart várt eddig a mol? az omv már régóta adalékanyaggal árulja a dízelt.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!