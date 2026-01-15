A pánik megoldva: a Mol elárulta a titkot, amire minden autós várt!

Szijjártó Péter elindult Belgrádba: most dönthetnek a történelmi üzletről
Létrejöhet a megállapodás.
Ez megmenti a magyar autósok reggelét.
A MOL Csoport bejelentette, hogy a hideg hónapokra módosított, speciálisan adalékolt téli dízelgázolajat vezet be töltőállomásain – írja az Index. Az üzemanyagot úgy alakították ki, hogy alacsony hőmérsékleten se sűrűsödjön be, ne dugítsa el a szűrőket, és a motor akár mínusz fokokban is megbízhatóan induljon.
Magyarországon november 15. és február vége között a MOL kizárólag téli minőségű dízelgázolajat kínál, amely
a fagyos időszakban zavartalan üzemanyag-áramlást és a motor biztonságos működését biztosítja.
A téli gázolaj alkalmazása különösen fontos, mert a hideg hatására a normál dízel viszkozitása megnőhet, és paraffinkristályok válhatnak ki belőle, amelyek eltömíthetik az üzemanyagszűrőt. A MOL által használt téli adalékcsomag módosítja a paraffinkristályok méretét és alakját, így a gázolaj akár mínusz 20 Celsius-fok alatt is könnyedén áthalad a szűrőn, és az autó megbízhatóan indul. Emellett a téli üzemanyag csökkenti a páralecsapódás kialakulását, lassabban hűl le, és növeli a váratlan helyzetekre szóló tartalékot, ami különösen hosszabb téli utazások előtt lehet hasznos.
A prémium téli dízel nemcsak hidegtűrő képességében erősebb: magasabb adaléktartalma révén tisztán tartja a motort, javítja a stabilitást és az eltarthatóságot, így hozzájárul a motor optimális teljesítményéhez és élettartamához az extrém időjárási körülmények között is. A MOL közleménye hangsúlyozza, hogy a téli közlekedés biztonsága több tényező összhatása: a megfelelő gumiabroncs, a folyadékok és akkumulátor állapota, az aktuális közlekedési szabályok ismerete, valamint a hideg körülményekhez igazodó üzemanyag mind-mind elengedhetetlen.
Ezt is ajánljuk a témában
Létrejöhet a megállapodás.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP