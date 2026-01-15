A pánik megoldva: a Mol elárulta a titkot, amire minden autós várt!

A MOL Csoport bejelentette, hogy a hideg hónapokra módosított, speciálisan adalékolt téli dízelgázolajat vezet be töltőállomásain – írja az Index. Az üzemanyagot úgy alakították ki, hogy alacsony hőmérsékleten se sűrűsödjön be, ne dugítsa el a szűrőket, és a motor akár mínusz fokokban is megbízhatóan induljon.

Magyarországon november 15. és február vége között a MOL kizárólag téli minőségű dízelgázolajat kínál, amely