Kiderült, miről tárgyalt Orbán Viktor a paraguayi elnökkel

Azonnali fellépés szükséges: Orbán Viktor levelet kapott Brüsszelből a sorsdöntő uniós vita előtt
Costa levele szerint most minden egyszerre sürgős.
Harminc év után először érkezett Magyarországra a dél-amerikai ország elnöke.
Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy Santiago Peña paraguayi elnök hivatalos látogatást tett Magyarországon, első alkalommal harminc év után.
A magyar kormányfő elmondta, hogy a találkozó középpontjában a béke, a gazdasági együttműködés és Paraguay programjának támogatása áll.
A miniszterelnök kiemelte: Európában jelenleg háborús készültség tapasztalható, a politikai napirendet a szankciók, vagyonelkobzások és háborús kezdeményezések uralják. Ugyanakkor a világ jelentős része – köztük Paraguay is – a békét és a gazdasági növekedést helyezi előtérbe.
Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy Magyarország az elmúlt másfél évtizedben a konzervatív kormányzás mintapéldája lett, és a gazdaságpolitikai eredményei – az adócsökkentések, családtámogatások, foglalkoztatásbővítés és befektetésösztönzés – világszerte elismerést váltottak ki.
A kormányfő szerint a mai tárgyaláson az a cél, hogy feltérképezzék, miként tud Magyarország hozzájárulni a paraguayi gazdasági programok sikeréhez és a reformok eredményes megvalósításához.
