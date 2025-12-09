Ft
Ft
10°C
2°C
Ft
Ft
10°C
2°C
12. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Santiago Peña paraguayi Magyarország Orbán Viktor

Kiderült, miről tárgyalt Orbán Viktor a paraguayi elnökkel

2025. december 09. 16:15

Harminc év után először érkezett Magyarországra a dél-amerikai ország elnöke.

2025. december 09. 16:15
null

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy Santiago Peña paraguayi elnök hivatalos látogatást tett Magyarországon, első alkalommal harminc év után.

A magyar kormányfő elmondta, hogy a találkozó középpontjában a béke, a gazdasági együttműködés és Paraguay programjának támogatása áll.

A miniszterelnök kiemelte: Európában jelenleg háborús készültség tapasztalható, a politikai napirendet a szankciók, vagyonelkobzások és háborús kezdeményezések uralják. Ugyanakkor a világ jelentős része – köztük Paraguay is – a békét és a gazdasági növekedést helyezi előtérbe.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ejnye: a Medián véletlenül tönkretette Magyar Péter legfontosabb napjait

Ejnye: a Medián véletlenül tönkretette Magyar Péter legfontosabb napjait
Tovább a cikkhezchevron

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy Magyarország az elmúlt másfél évtizedben a konzervatív kormányzás mintapéldája lett, és a gazdaságpolitikai eredményei – az adócsökkentések, családtámogatások, foglalkoztatásbővítés és befektetésösztönzés – világszerte elismerést váltottak ki.

Ezt is ajánljuk a témában

A kormányfő szerint a mai tárgyaláson az a cél, hogy feltérképezzék, miként tud Magyarország hozzájárulni a paraguayi gazdasági programok sikeréhez és a reformok eredményes megvalósításához.

Nyitókép: Facbook / Orbán Viktor

***

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dorkoka
2025. december 09. 16:47
Orbán és a kormány politikusok és nem nyomozó hatóság. A vizsgálat folyik, persze mesélhetnél miért mindig a baloldal akadályozta a súlyosbító ítéleteket. 80 pedó kontra 800 pedó a börtönben. Ti azok vagytok,.... tudod, akik kihozták hogy szegény pedó nem tehet róla, menjen Isten(nektek nincs, csak Mammon) hírével. közben kiderült hogy a beteg aberáltak 90%-a balos, 9% ha megszorítják balos.
Válasz erre
4
0
Obsitos Technikus
2025. december 09. 16:36
Ez már elszigeteltség a javából.
Válasz erre
5
0
altercat1
2025. december 09. 16:34
Hogy csiripel már két kis kertitörpe... Jövőre mentek vissza a haraszt alá vinnyogva.
Válasz erre
4
2
Grogu
2025. december 09. 16:31
Kit érdekel paraguay most vazze?? Azonnali fellépés szükséges: Állami intézmény vezetője és társai erőszakolnak kiskorúakat!!! Az hogy lehetséges, hogy az ország legnagyobb gyerekvédelmi ügyéről a híresen családbarát kormány lapjaiban egy qrva cikk sincs erről? Itt se. Csak nem központi utasítás? Mert akkor véditek a pedókat..
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!