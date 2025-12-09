Kiderült, miről tárgyalt Orbán Viktor a paraguayi elnökkel

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy Santiago Peña paraguayi elnök hivatalos látogatást tett Magyarországon, első alkalommal harminc év után.

A magyar kormányfő elmondta, hogy a találkozó középpontjában a béke, a gazdasági együttműködés és Paraguay programjának támogatása áll.

A miniszterelnök kiemelte: Európában jelenleg háborús készültség tapasztalható, a politikai napirendet a szankciók, vagyonelkobzások és háborús kezdeményezések uralják. Ugyanakkor a világ jelentős része – köztük Paraguay is – a békét és a gazdasági növekedést helyezi előtérbe.