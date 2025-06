„Van ez az Aranyosi Péter nevű, nem túl vicces, ám annál alávalóbb alak. Egyébként ő humorista, legalábbis annak tartja magát. És mivel a baloldal kőkemény szekértolója, ezért azt is elnézik neki, hogy »humoristaként« cseppet sem vicces. De a legutóbbi cigányozására rátett egy alapos zsidózást, elvégre így kerek a történet, és neki ezt is lehet. Normális ember nem csinál ilyet, ha mégis, akkor elbujdosik, elnézést kér, csöndben marad. Aranyosi pedig még kispesti díszpolgár is, úgy látszik, hogy ott az ilyen ordas dolgokért kitüntetés is jár.

Tudjuk régóta, hogy a humor baloldali műfaj, kioktattak már belőle bennünket az elvtársak.

A tüdőfejű Farkasházy Teddy, a másokat szánalmasan utánzó, kicsinyes Gálvölgyi és barátaik nem tették túl magasra a lécet, de még azt is sikerül mindig leverni. Ahhoz azonban ragaszkodnak, hogy az átkozott fasiszták még a poént sem értik, mert annak bizony mélysége van és összetettsége, az nem csak úgy egyszerűen kirobban valami hozzá nem értő, magyarkodó valakiből. Így aztán a Heti hetes izzadtságszagú balos propagandája szinte felüdülés az azóta még mélyebbre süllyedt »baloldali humorhoz« képest, pedig ott aztán fogtuk a fejünket alaposan, hogy az elvtársak milyen jól hátba veregették magukat egy-egy bősz orbánozás és körmönfont magyarszidás után.

De most! Most aztán célegyenesben van a csapat, hiszen Somogyi Andrások és Aranyosi Péterek mutatják meg, hogy a liberális szabadságjogok, egyenlő bánásmód, és az épülő Szeretetország milyen csodákra képes. Nem kell, hogy vicces legyél, elég ha megfelelő irányba rúgsz. A szánalmas Somogyi valami olyan sértettséget épített ki, hogy véres nyállal szidja ellenfeleit, rasszista »poénokkal« kínálja meg Orbán Viktort, és elképesztően gyenge szóviccekkel gyalázza azokat, akik másképp gondolkodnak. Aztán itt van a jó Aranyosi Péter, aki primitív gyűlölködésében először öblöset cigányozott, majd, mivel ő a baloldali humort képviselte, belefért egy auschwitzosás is, egy alapos zsidózás. Aztán, amikor az egyszeri fasiszta ezt nem érti, akkor ő a hülye.”