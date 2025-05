5. GYORS TÉMAVÁLTÁS KÖVETKEZIK: A besült hangfelvételhez hasonlóan most is egy gyors témaváltással próbálkozik Magyar Péter, ezzel próbálja meg palástolni a kudarcos nagyváradi eseményt. Ma már ismét a gyermekotthonoknál próbál balhézni, hasonlóan a karácsonyi időszakhoz. Egyes hírek szerint most ugyanakkor hajlandó volt aláírni az ajándékozási szerződést, így lehet, most elmarad a balhé.”

Nyitókép:Tisza Párt Facebook oldala

