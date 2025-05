Galaxis útikalauz stopposoknak

„Vicces, hogy amikor azt hinnéd, ennél rosszabbra már nem is fordulhatnának a dolgok, hirtelen mégis megteszik.” Jól leírja mindennapjainkat a mostani írás címét is adó könyv és film egyik mondata. És tényleg: visszatekintve az utóbbi öt év eseményeire, meg kell állapítanunk, hogy ami bekövetkezhet, az be is következik, sőt, ami elromolhat, az el is romlik. A fizikai lehetetlenségeken kívül sajnos mindenre van esély: globális pandémia, háború Európában, két számjegyű infláció, vámháborúk, árplafonok, üzemanyaghiány, és még lehetne folytatni. Ráadásul ami eddig volt, az kismiska ahhoz képest, ami még jöhet: Donald Trump a feje tetejére állítja az ismert világot, és vámpolitikájával szorongatja az európai gazdaságot; az EU sodródik, és követhetetlen céljaival hátrányba hozza a hagyományos iparra épülő országokat; a helyi kormányok pedig költségvetési présben és választói frusztráció közepette kényszerlépésben vannak, és satu alatt tartják a vállalatokat. Nincs mese, navigare necesse est, és ehhez szükség lehet egy kalauzra ebben a „végtelenül összetett és zűrzavaros Univerzumban”. Íme néhány vállalatvezetői tanács a bizonytalanság áfiuma ellen.