Öt ok, amiért ez volt a Tisza Párt történetének legnehezebb hete – és a pokoli napok csak most következnek

2. Magyar Péter védi a védhetetlent

A Tisza Párt elnöke korábban bizonyította, hogy még a legfontosabb embereiről is könnyedén le tud mondani: Farkas Dezsőt például a Mandiner cikke után cserélte le. Most viszont hevesen védi brüsszeli képviselőjét, még Gyurcsány Ferenc 2006-os hazugságát is megpróbálta felhasználni – több-kevesebb sikerrel.

Gyurcsány Ferencet idézve Magyar Péter azt állította, Orbán Viktor 2006-ban ugyanúgy az uniós források megvonása mellett kampányolt, csakhogy ebből semmi sem igaz: az akkori jegyzőkönyvek alapján bizonyítottuk, hogy Orbán Viktor beszédében szó sem volt uniós pénzek megvonásáról, de még csak uniós pénzekről sem.

Magyar Péter azzal, hogy az elmúlt napok minden kampányrendezvényén a botrányt magyarázta, arra reagált, felemelte az ő szintjére, gyakorlatilag magára húzta az ügyet.

De nem csak Magyar Péter igyekezte mentegetni Kollár Kingát: a Facebookon kiállt mellette többek között Bódis Kriszta (Magyar Péter LMBTQ-propagandistája), Gerzsenyi Gabriella (EP-képviselő), Porcher Áron (fővárosi képviselő), Hajdu Márton (a Tisza EP-delegációjának kabinetfőnöke), valamint Orbán Árpád (fővárosi képviselő) is.

Bár Kollár Kinga nyilvános eseményeit egymás után mondták le, és a Mandiner kérdéseire sem reagált, a Facebookon nehezen komolyan vehetően azt írta, szerinte Magyarország miniszterelnöke retteg.