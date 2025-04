Feszültek a Pride melletti tüntetők, már egy zebrával is beérnék a Ferenciek terén (Videó)

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a Kúria is megtiltotta Hadházy Ákosék Pride melletti tüntetésének és hídfoglaló demonstrációjának megtartását. Ennek ellenére a független parlamenti képviselő betartotta az ígéretét, és 17 órakor megjelent a Ferenciek terén néhány tucatnyi követőjével, akik közül a korábbi tüntetéseken is gyakran látott Pride-zebra és 3-4 másik, korábbi Pride melletti tüntetéseken is látott tüntető is feltűnt.

Kedden a zebra egyik oldaláról a másikra vonulgattak nagyon lassan Hadházy Ákos Pride mellett tüntető követői a Ferenciek terén. Így bár a hídfoglalás kedden elmaradt, a már-már szokásossá vált dugó ezúttal a Ferenciek terénél alakult ki.

A rendőrség higgadtan, határozottan intézkedett

Az ATV helyszíni közvetítése alapján a helyszínre kitelepült rendőrök néhány perc alatt kettéválasztották a Pride mellett tüntetőket, az úttest két oldalán, hogy a zebra mögött, az Astoria, valamint az Erzsébet híd irányából érkező forgalom zavartalanul megindulhasson.

Alakul a dugó a Ferenciek terén. Fotó: Mandiner / Földházi Árpád

A korábbi tüntetésekről ismert zebra is feltűnt például a demonstrálók sorában. Illetve a magyar és európai uniós zászlók mellett roma zászlókat lengető résztvevők is fel-feltűnnek a tüntetés felvételein.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

