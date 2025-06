Hogy sem a sajtótok, sem a jogvédőitek, sem az influenszereitek, sőt, a meleg közszereplőitek sem merik nektek elmagyarázni, hogy homofóbia akkor sem oké, ha a Fidesz ellen toljátok, az az ő bűnük. Kussoltak akkor is, amikor Márki-Zay aberráltozott, és kussolnak most is.

De ha most szó nélkül fürdőznék a talmi ellenzéki népszerűségben a b.zizásotok árán, az már az én bűnöm lenne. Szóval nem, nem, a Pride körüli kormányzati gecizés sem ok az ellenirányú homofóbiára. Ezt odaát sajnos nem magyarázták el nektek, mert nem népszerű ilyet mondani – de ez utóbbi szempont engem ilyenkor nem érdekel.

Ui: ha ezt egy fideszes lap szemlézi, kérem, ne vágja le a végét, miszerint KURVA GÁZ, amit a Pride-dal műveltek, és egy normális országban Szájer József vezetné a menetet.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

***