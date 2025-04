Lerántja a leplet a tényellenőrző portál: innovatív válságeszköz vagy a piac értelmetlen rombolása az árrésstop?

A magyar kormány 2025 tavaszán az infláció mérséklését célzó intézkedésként bevezette az úgynevezett árrésstopot, amely harminc alapvető élelmiszer esetében maximalizálja a kiskereskedelmi árrést 10%-ban, vagy a 2025 januári átlagárrés szintjén – attól függően, melyik alacsonyabb.

A rendelkezés csak a nagyobb, 1 milliárd forint feletti forgalmat bonyolító élelmiszer-kereskedőkre vonatkozik. A cél a lakosság, különösen a családok és nyugdíjasok védelme az alapvető élelmiszerek drágulásával szemben. A rendelet bevezetését követően az árakban és az inflációban is gyors és pozitív változás volt megfigyelhető:

az érintett termékek átlagosan 16%-kal lettek olcsóbbak, az infláció pedig 4,7%-ra mérséklődött.

Ez a kormány álláspontját látszik igazolni, miszerint a piaci mechanizmus önmagában nem tudta megállítani az áremelkedést, így szükség volt célzott beavatkozásra. A Faktum tényellenőrző portál elemzése ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az árrés nem egyenlő a profittal, mivel abból fedezik a kereskedők működési költségeit is, ám a kormány úgy ítélte meg, hogy a profitok növekedése indokolttá tette a korlátozást.

Nemzetközi példák is alátámasztják a magyar intézkedés indokoltságát. Horvátország, Románia, Görögország és Észak-Macedónia is alkalmazott hasonló árplafonokat vagy árréskorlátozásokat az infláció letörése érdekében. A tapasztalatok vegyesek: míg több helyen jelentős árcsökkenést értek el, előfordultak zavarok is, például áruhiány vagy termelői tiltakozások. A magyar modell azonban rugalmasabb, mivel nem fix árakat szab, hanem az árrést korlátozza, így közelebb áll a piaci logikához.

Összességében az elemzés azt mutatja, hogy az árrésstop nem egyedülálló jelenség Európában, hanem egy szélesebb körű, célzott és időben behatárolt eszköztár része. Magyarország tehát nemzetközi minták alapján, de sajátos megközelítéssel próbálta enyhíteni az inflációs nyomást, miközben a piaci egyensúlyt is igyekezett szem előtt tartani.

