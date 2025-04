Kell az ima – húsvétra még a dögös magyar metal is hittel telik meg (VIDEÓ)

Kell az ima

Persze 1994 óta jócskán változott a felállás, többek között már csak Kalapács hiánya miatt is, az űrt pedig egy darabig olyan alakokkal próbálták kitölteni, mint többek között a Való Világból importált Oki. Jelentem, a 2019 óta tagként jelenlévő Molnár Páter, avagy Stula végre valóban képes nemcsak pótolni a nagynevű énekest, de most már saját karakterét is hozzá tudta adni a zenekarhoz. Ezzel és az egykori Pokolgép-tag, a basszeros Pazdera György csatlakozásával úgy érzem, hogy az Omen végre ismét önmagára lelt. Sőt, ennél is többre, hiszen a Kell az ima kiemelkedő album lett.

Ami biztos, az az, hogy Nagyfi még mindig nagyszerű gitáros és zenei agy, amit az olyan riffelések és témák bizonyítanak, mint a címadó nóta a megdörrenő basszussal, vagy éppen a Végítélet indítása, amely minden alkalommal megcsavarja és leszakítja a fejem.

De van itt lazább, dögös rock and roll is (Lennék, Kikövezett út), vagy éppen könnyed, blues-os szerzemény (A halál csókja), avagy az Omen nem a legdurvább, legkeményebb, sokkal inkább a leglazább lemez megírásán dolgozott idáig. Márpedig érezhetően lazán, erőlködés nélkül érkeznek az emlékezetes gitárdallamok, dobtémák, szólók és refrének vagy verzék – szinte minden nótában hozva valami kiemelkedő és felidézhető elemet.

És ez abszolút igaz az énekre is. Stula hangja hol megdörren, hol érzelmesen és lágyan szól, hol pedig lazán árad belőle a metal esszenciája, és mindez az izgalmas, változatos szövegekkel teljesedik ki – a Lennék refrénje pedig egy teljesen más szintet képvisel. De összkép szempontjából talán mégis az Árnyékból fény az egyik legjobb és legemlékezetesebb szerzemény.

Omen: Kell az ima

Húsvéti ajándék, nem csak keresztény metalosoknak

Csak 10 nóta, kicsivel több mint 30 alatt, de a Kell az ima alaposan megfogott és bekerült a kedvenc hazai lemezeim közé. Számtalanszor meghallgatva mindig újabb és újabb kedvenc pillanatot és elemet találva kimondottan nehéz legjobb dalt vagy refrént keresni róla. Szerintem mind Stula, mind a Kalapács távozása óta toporgó Omen beérett, hogy ismét fényt hozzon a sötétbe, ebben pedig ezúttal Kovács Enikő, avagy Edyko dalszövegei is sokat segítenek. A Hooligansnél már bizonyított versíró új, friss, hittel teli irányból közelítette meg a metal világát, és nem kizárólag a Kell az ima ennek a bizonyítéka, de számos más dal is.

Emiatt az Omen albuma a borítóképpel és a címmel nem árul zsákbamacskát, sőt kifejezetten ajándék azoknak, akik a metal zenén belül is keresik a magvas gondolatokat és az igét. Több kedvencet is tudnék sorolni, de nem teszem, helyette inkább ajánlom az album végighallgatását. Az új formáció és az ének, a zene, a szöveg együttese önmagáért beszél.