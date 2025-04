Embersólyom a fekete mezők felett – black metal és trombita kíséri (VIDEÓ)

Sear Bliss, 30 évvel a The Pagan Winter után

Változással Nagy András énekest és basszerost biztosan nem lehet vádolni, legalábbis ami a külsejét illeti, hiszen, ha emlékezetem nem csal, talán a megboldogult E-Klubban is úgy nézett ki a kilencvenes évek második felében, mint most, 2025-ben, a Barba Negra színpadán. És ugyan a zenekari felállás azóta némileg változott, a The Pagan Winter demóról vagy éppen a The Haunting albumról felidézett nóták nagyjából úgy szóltak most is, mint anno. A változást inkább az újabb dalok jelentik, ahogy a tiszta ének is, ettől függetlenül a Sear Bliss megbízhatóan hozza ma is a maga egyedi stílusát, és a koncerten elhangzottak alapján a következő album is készül, így annak megjelenéséig nem kell 5-6 évet várni.

Sear Bliss, avagy black metal, trombitával

Thy Catafalque – minek nevezzelek?

Lehet, hogy 26 éve, mikor a makói, Kátai Tamás és Juhász János alapította Thy Catafalque első demója, a 80 példányra limitált, már hivatalos megjelenése előtt elfogyott Sublunary Tragedies megjelent, akkor a zenekar még beleillett a black metal kategóriába, de ebbe a skatulyába ma már nehéz lenne a kiváló zenészek által előadott egyedi műfajt beleszuszakolni. És bizony, még a hivatalosan elfogadott avantgarde black metal esetében is rezeg a léc. Már a 2011-es Rengeteg sem black metal, ahogy egy Alföld sem az – de pláne nem a tavalyi, az év legjobb magyar és nemzetközi albuma pozícióra jelölhető XII: A gyönyörű álmok ezután jönnek.