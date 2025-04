Legalább ilyen fontos, hogy a Tisza Párt standjai immáron a falvakban is elkezdtek megjelenni. Az is fontos, hogy a Tisza-szigetek aktivistái beszélgessenek a kisvárosok, falusiak népével – vagyis azokkal, akik jelenleg a Fidesz-KDNP szavazótáborának zömét alkotják. Ez a meggyőzési munka elengedhetetlen a választások megnyeréséhez, még akkor is, hogy ha erről nem feltétlenül számol be az országos média és sajtó.

Egy biztos: szép dolog a szelfik, a sok-sok ember látványa, de ez nem elég. Torgyán idején sem volt az, hogy kisgazdák lelkesen tapsoltak heves szónoklataira. Ennél sokkal több kell. Magyar Péter felismerte, be kell törnie a Fidesz féltett felségterületére, ha győzni akar. ”

Nyitókép: Képernyőfotó