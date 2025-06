„A nemzeti összetartozás és összefogás kérdése minden időben aktuális” – Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület elnöke a Mandinernek

„ A nemzeti összetartozás napja most kiemelkedően fontos, hiszen Kárpátalján az elmúlt három évben több tucat ottani magyar vesztette életét az orosz-ukrán háborúban. Jelenleg az a helyzet, hogy a települések között a katonaság szúrópróbaszerűen ellenőrzi a járműveket, az utasok iratait, és megnézik, hogy ki az, aki közülük besorozható.

„Mint ismert, a 18 évnél fiatalabbak és a 60 évnél idősebbek mellett azok a férfiak mentesüknek a szolgálat alól, akik felsőoktatási jogviszonnyal rendelkeznek, de ha a háború tovább folytatódik, fennáll annak a veszélye, hogy neki is menniük kell majd a frontra” – mondta el Bagi Barna, a Határtalanul a Magyar Fiatalokért elnöke a Mandinernek.

Bagi arra is felhívta a figyelmet, hogyha a határon túlra tekintünk ezen a napon, akkor a parajdi sóbánya tragédiája az, ami rögtön szembejön. „A történtek azért szívszorítóak, mivel a település szinte egészének a bánya jelentette a megélhetését, és a legfrissebb értesülések szerint az áradások következtében már mintegy 50 embert kellett kitelepíteni”. Az egyesület elnöke megjegyezte, hogy épp ezért fontos az Ökumenikus Segélyszervezet által elindított adománygyűjtés. „Orbán Viktor miniszterelnök is felhívta a figyelmet a 1353-as adományvonalara.

Ezen keresztül egy hívással és egy SMS-sel is segíthetünk a bajba jutott székelyföldi családokon”

– tette hozzá. A fiatal politikus azt a viszonylag friss fejleményt is ismertette, hogy a magyar állam támogatása mellett a román kormány is elkülönített egy 300 millió lejes segélyt, ami megközelítőleg 23 milliárd forintnak felel meg. Ebből az összegből a vállalkozások megsegítése mellett a károkat is igyekeznek enyhíteni – jegyezte meg.

Bagi Barna az iránti érdeklődésünkre, hogy a Határtalanul a Magyar Fiatalokért tervez-e bármilyen jótékonysági akciót, azt felelte, hogy jelenleg is egyeztetnek a székelyföldi partnereikkel: a kérdés az, hogy egy már folyamatban lévő gyűjtésbe szállnak-e majd be vagy egy sajátot indítanak.

Arra a kérdésünkre, hogy a közelgő csíksomlyói búcsúnak a jelenlegi állapotok ismeretében lesz-e bármilyen plusz üzenete, az egyesület elnöke azt felelte, hogy még inkább azt fogja hirdetni, hogy a nemzeti összetartozás és összefogás kérdése minden időben aktuális.

Minden egyes embernek, minden generáció és minden politikai formációnak meg kell küzdenie ezért”

– hangsúlyozta.