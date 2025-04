Álprobléma 2.0? – Ukrajna gyorsított EU-tagsága több szempontból is hátrányos lenne

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, az uniós bővítési biztos, Marta Kos szerint „nagyon is reális”, hogy az Európai Unió 2030-ig újabb bővítési hullámon menjen keresztül, melynek élén Ukrajna és Moldova állna, mellettük pedig Albánia és Montenegró is előre léphetne.

Külön érdekesség, hogy ugyanez a bővítési biztos, alig két héttel korábban éppen Alex Sorosnak mutogatta egy hatalmas ábrán, hogy miért nem felel meg Ukrajna egyetlen uniós csatlakozási kritériumnak sem.