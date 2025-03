„Mai hír, hogy folytatódik a brutális áremelés, a KSH szerint februárban 7,1 százalékkal nőtt az élelmiszerek ára.

Ma is kedvezményes gyümölcsvásárt tartott a DK. Ma Újpesten, Varju Laci vezetésével.

A tömeg magáért beszél. December eleje óta az ország számos pontján sok alkalommal rendeztük meg a vásárt és kivétel nélkül mindenhol óriási tömeg volt.Rajtunk kívül mindenki csak beszél a megfizethető árakról, mi cselekszünk. Sok ezer családnak teremtettünk lehetőséget, hogy ők is vásárolhassanak a tél közepén is gyümölcsöt.

Mert baloldalinak lenni nem divat kérdése.”