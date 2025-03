Jónapot, megjött Hunyadi „badass” János!

A nyelvhasználatot is lehet bírálni, de a leggyakoribb kritika, miszerint ekkoriban nem volt divat a tegedőzés, fals:

éppen magázódás nem létezett még bő kétszáz évig;

a tizenötödik századi magyart meg aztán tényleg nehézkesen értenénk, ha az igazi történelmi hűségre koncentrálnánk. Persze lehetett volna itt-ott archaizálni a szöveget az íze kedvéért, de a párbeszédek akkor sem lettek volna történelmileg hitelesebbek, ha az általunk középkoriasnak érzett reformkori magyart használják a szereplők. Afelől viszont nyugodtak lehetnénk, ha káromkodnának a sorozatban:

jó száz évvel korábbi az első, bizonyított ilyen nyelvemlékünk, benne gyakran használt szavainkkal.

S hát igen, a dialógusok. Az első rész első harmadában egy kicsit elfogott az aggodalom ezek miatt – nem egyedi történet, sokszor látjuk, hogy a filmesek nem nagyon tudnak mit kezdeni azzal, hogy hogyan mutassák be a szereplőket természetesnek tűnő módon, kihagyva a „Szervusz, Hunyadi János, én vagyok a Szilágyi Erzsébet”-jellegű párbeszédeket.

Szerencsére a kötelező körök letudása után beindul ez a rész is, mondhatni, életre kel.

A karakterek meghatározásánál ennél jobb az indítás is, Cillei Ulrikot, mint egyes számú főbajkeverőt azért sietnek jó hamar beazonosítani, ahogy a főhős, a „badass-Hunyadi” is megkapja a maga előre sejthető figuráját (Kádár L. Gellért pedig tökéletes erre a szerepre). De a többieknél esetenként komplexebb szereplőket látunk,

saját motivációkkal, érdekek egymásnak feszülését, szövetségeket és árulásokat, érzelmeket és minden egyebet.

A női karakterek is erősek lettek – Brankovics Mara (Törőcsik Franciska) és Szilágyi Erzsébet (Rujder Vivien) – is kitöltik, de nem játsszák túl a rájuk osztott szerepüket, Gálffi László teljesen jól beletalál a nem túl kedvelt, de nem is utált Luxemburgi Zsigmond-képbe, aki ambiciózus, gyakran önfejű, hataloméhes, de nem kegyetlen királyként él a hazai emlékezetben (ebből a szempontból nincs könnyű dolga itthon, Nagy Lajos és Mátyás korszaka közé szorulva).

A látványvilág pedig valószínűleg egészen példátlan a magyar filmipar történetében;

nagy elégtétel a Hunyadi mindazoknak, akik unták a kastélyszoba-stúdiókba szorulva, maroknyi szereplővel felvett kosztümös drámákat, a spórolós csatajeleneteket, a vágóképekkel megúszott külső felvételeket, vagy a kispórolt csatajeleneteket. Ez sajnos nem csak szakmai, de pénzkérdés volt eddig, de nagy szerencse, hogy most volt miből megoldani, és tényleg profi munkát végzett a stáb:

a belső terek is nagyon szépen vannak megalkotva, s a saját nyelvükön megszólaló szereplők sajátos ízt adnak még mindehhez.

Aki pedig a vért hiányolta volna, az is megkapja, amit szeretne, átvágott torok, levágott fej, nemi erőszak, egyszóval a korszak pőre valóságát sem eufemizálták el. A csaták mocskos, véres valósága is a képernyőre feszül, a páncéloknak súlya van, a kardoknak éle, a megvalósítás tényleg lenyűgöző. És – amennyire ezt történelemkedvelő laikus szemmel meg lehet állapítani – szokatlan alapossággal figyeltek arra is, hogy

a ruházat, a fegyverzet és a környezet is korhű legyen.

Lehet, hogy a Hunyadi nem tökéletes, de az biztos, hogy szégyenkezni ezúttal tényleg nincs miért; ez a produkció derekasan megállja a helyét.

***