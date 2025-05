Felbátorodott a német külügyminisztérium: visszaszóltak az amerikaiaknak

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal „szélsőjobboldalinak” bélyegezte az Alternatíva Németországnak (AfD) pártot – ami akár a párt betiltásához is vezethet –, nem sokkal azután, hogy több közvélemény-kutatás is azt mutatta, hogy a jobboldali párt átvette a vezetést a Kereszténydemokrata Uniótól (CDU) a népszerűségi versenyben.

A párt társelnöke, Alice Weidel szerint a döntés súlyos csapást mért a német demokráciára.

A hírrel kapcsolatban

Marco Rubio amerikai külügyminiszter is kemény üzenetet küldött Németországnak.

Szerinte Németország nem demokrácia. „Németország épp most adott új hatásköröket a hírszerzésének az ellenzék megfigyelésére. Ez nem demokrácia – ez álcázott zsarnokság. Ami igazán szélsőséges, az nem a népszerű AfD – amely a második helyen végzett a legutóbbi választásokon –, hanem a hatalom halálos, nyitott határokkal járó bevándorlási politikája, amelyet az AfD ellenez” – írta bejegyzésében Rubio, majd hozzátette: „Németországnak változtatnia kellene az irányon.”