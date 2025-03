Így halt meg a valóságban Hunyadi János, a nagy sikerű sorozat főszereplője!

A Hunyadi című sorozat ismét reflektorfénybe állította a törökverő hadvezért, akit időről időre felfedez magának a világ. Nem véletlen, hogy az 1860-as években keserűvíz márkát neveztek el róla Magyarországon, ráadásul a Hunyadi János gyógyvizet ma is palackozzák. A most debütáló filmben Kádár L. Gellért egy erős, izmos, sármos Hunyadit állít elénk, ám arról nincs feljegyzés, hogy a valóságban is ilyen volt e a törökverő.

A korabeli ábrázolások alapján átlagos testalkatú volt, és semmiképpen sem úgy nézett ki, mint egy hős viking.

Később persze már idealizált ábrázolások jelentek meg róla, itt pedig már belefért, hogy hatalmasnak, erőteljesnek fessék le Hunyadit.