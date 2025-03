Polgármesterek szabadságon: 31 napos február, be nem tartott ígéret, a Tanácsköztársaság kikiáltása

Idén is 39 napot lehetnek távol a hivataluktól, de tavalyról is hozhattak át pár napot, a nyári hónapokat ők is jobban kedvelik, mint a többit, de a legtöbben szépen elosztották a pihenőidejüket.