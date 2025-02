Sietve faggatta az RTL és a Telex Schiffer Andrást, de ami ezután jött, arra senki sem számított

A felsőoktatásban nincs helye pártpolitikának – ezzel a jelmondattal vette kezdetét a Transzparens Oktatásért Projekt első rendezvénye, ahol Schiffer András ügyvéd, és Sáfrán József, az NKE adjunktusa vitatták meg a felsőoktatás és politika viszonyának legfontosabb kérdéseit Hoppál Hunor, a Transzparens-csoport stratégiai igazgatójának moderálása mellett.

A panelbeszélgetés előtt Nagy Károly, a Transzparens-csoport menedzsere köszöntőjében ismertette kutatásuk legfontosabb eredményeit. Megállapította: a pártpolitikai alapú diszkrimináció szerves része a magyar egyetemi életnek. „A hallgatók 24 százaléka tapasztal az egyetemi képzése során erős pártpolitikai jellegű megnyilvánulásokat az oktatók részéről – 5 százalékukat pedig személyesen is érte hátrány azért, mert politikai meggyőződésük különbözött a tanárukéval”. Nagy arról is beszélt, hogy a hallgatók közel fele érzi úgy, hogy egyetemi körben nem oszthatják meg szabadon véleményüket. „Ezek a számok megerősítettek bennünket abban, hogy érdemes erről a kérdésről közösen gondolkodni. Ez az esemény is ennek ad helyt” – fogalmazott.

A felmérés eredményeiről ide kattintva olvashat bővebben.