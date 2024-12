Teljes mértékben ellentétes a normalitással – Hack Péter Orbán Balázs doktorijának megtámadásáról és az ELTE működéséről

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

Ahogy arról már a Mandiner is beszámolt, Orbán Balázs disszertációját több támadás is érte az elmúlt hetekben, részben az ELTE-tanszékvezető Polyák Gábor, részben pedig a videójátékos felvételt valósként elemző Rácz András irányából. Hack Péter már egyszer megvédte a politikust, azonban a Hit Rádió műsorában a tanár és lelkész komolyabban is elítélte a normalitással ellentétes viselkedést, amely eltörölné a másképp gondolkodást.