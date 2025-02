„Hm. Elnézve az új híreket, elképzelhető, hogy megint a legszemetebb Fidesz-trükköt dobták be, és iszonyatosan megszívatták az ellenzéki sajtót. Mondom, nem tudom, de ez is egy lehetőség. Hogy tudniillik megint a közegben jellemző gőgre és felületességre alapoztak, bedobtak egy kis csalit, hogy ez az ember egy nagyon rendes ember, ő nem is fideszes, ő belülről bomlasztott, ő nekiment Mészáros Lőrincnek és Rogán Antal barátjának, és akkor jaj, ilyen pimf ügyekkel akarja a Fidesz leszedni, hogy néha a tisztelt neje kikocsizott szupé után.

És mikor a közeg kellőképpen föltakart az új hős mellé, na, akkor elkezdték adagolni, hogy ja, és egyébként több furcsa szerződést is kötött egy dublini székhelyű céggel, mindegyik több tízezer euróról szólt. Ja, és egy brüsszeli képviseletre is kifizetett egy csomó pénzt, pedig diplomáciai külképviselet létesítésére nem is jogosult. Meg van egy fura szlovák-magyar hölgy a képben, meg egy 156 250 eurós szerződés, meg kommunikációs szerződésre havi 6000 euró, lobbiszerződésre havi 7000 euró.

A hatóság feladatköréhez kapcsolódó végzettséggel nem rendelkező családi ismerősét is alkalmazta havi 2 millió forintos fizetésért. Az ügyészség bemutatott egy tematika-tervezetet, amiben többek között olyan témák szerepeltek: »az alászállás morfológiája«; az »ontológiai bukás mint a létkorrupció kezdete«; » halál hagyományos és modern értelmezése és a létkorrupció összefüggései.« Most meg kiderült, hogy már 2023 nyarán mentelmi jogot akart magának törvénybe foglaltatni.

Megint mondom: nem tudom, hogy ez a fickó bűnös-e vagy ártatlan. Sajnálom is, ha csak ráfogták a visszaéléseket. Ez a kör egyébként általában a szürke jelzővel írható le, de tényleg nem tudom. Az viszont egyre valószínűbb, hogy a Fidesz a szokásos kommunikációs csapdát állította: szépen kitette csalinak a meghurcolt rendszerellenzéki hőst a pimf kis botlással, rá is ugrott védelmezőleg a sok ellenzéki morálkülönítményes, és amikor már kellőképpen összeölelgették és jól kiálltak mellette, akkor kezdik sorolni a bűnlajstromot.”