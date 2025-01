„Ma én is rohantam a gyerekért, még viccelődve emlékeztettük egymást a barátnőmmel, hogy anno iskolás korunkban nálunk is volt bombariadó. De ez most más!

Most itt ülök Marcival szemben, és nyugtatom. Talán már háromszor átbeszéltük, de tudom, hogy majd az igazi nagy beszélgetés este jön, lefekvéskor. Mert látom a szemén, hogy megijedt, hiába mondom el sokadszorra is, hogy minden rendben van, biztonságban voltak, és most is biztonságban van.

Látom rajta, hogy fél, és itt az észérvek nehezebben hatnak, mert ez egy más világ már.